第三勢力集結！無黨籍桃園市長候選人鄭寶清超脫顏色陣營，以不依賴政黨支持的清新氣息爭取選民認同。12日有包括陳品杰、袁慧心、官正平、游智彬、劉哲夫、伍世文、吳正吉、簡維成多位桃園市議員候選人集結鄭寶清競選總部，除了共同擘劃桃園未來願景外，也一齊排排站合照壯聲勢，起到另類的「母雞帶小雞」的效果。他還預告將邀請台北市長候選人蘇煥智、台南市長候選人許忠信等，串連推動「二次民主運動連線」。

鄭寶清今(12日)在臉書發文寫道：「今日特別感謝多位議員參選人蒞臨寶清的競選總部，共同擘劃桃園的未來願景，讓桃園市⺠可以充分瞭解到，我們想要為桃園百姓共創未來美好家園的毅⼒與決⼼。」

他表示「此次召開策略聯盟會議，主軸是商討相互合作競選的策略及相關事項，希望透過桃園這場選舉共同打拼，並宣揚「愛桃園、愛鄉⼟」的價值理念，打破桃園被國、⺠兩⼤政黨「暗⿊勢⼒」壟斷利益與資源的分贓政治結構，也將以串聯合作宣傳造勢的作法突破⽬前我們逐漸被主流媒體的刻意封殺局⾯。」

鄭寶清強調，未來也還會有更多相互奧援的政治與政策議題來分進合擊，包括台北市⻑參選⼈蘇煥智、台南市⻑參選⼈許忠信等⼈及多位社會菁英，近期正在合作串聯推動的「⼆次⺠主運動連線」，也即將正式登場並串聯各地的縣市議員參選⼈來共同合作推動深化台灣的⺠主，為台灣打造更加清明、透明且更公平、公正的政經社會環境，讓台灣百姓可以在更⺠主深化的政治環境當中，迎向美好、快樂與有幸福感的未來。

他並標註多位候選人的臉書粉專：「陳品杰」、「袁慧心桃園俠女」、「官正平 關心您」、「游智彬：桃園阿彬哥」、「桃園市龍潭區市議員候選人劉哲夫」、「伍世文-伍動新世代」、「吳正吉 中壢阿吉」、「簡維成」。