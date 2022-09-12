日本一直是國人首選的海外旅遊地區，隨各國入境政策逐漸鬆綁，日本近期宣布自9月7日起，每日入境人數上限提高至5萬人，並進一步放寬外國人旅遊入境日本，計多哈日族已對各式行程蠢蠢欲動，遊日本換日圓，現在適逢日圓貶值，可趁匯率低點分批換匯，台新銀行順勢推出線上換外幣優惠。

台新銀行數位金融處資深副總經理黃天麟說明，透過台新網路／行動銀行，民眾可不受營業時間限制，隨時進行線上換匯。除獲優惠的換匯匯率外，更可設定「匯率到價通知」，當匯率達到目標價格時，能即時收到通知，立刻輕鬆換匯，出國前再至台新銀行的「外幣ATM」提領現鈔。

此外，若未能在出國前於線上完成換匯的民眾，台新銀行外幣ATM現行提供美元、日圓、人民幣及歐元等現鈔，可使用各家銀行的金融卡直接進行換匯提領，不用擔心臨櫃換匯需費時等待，更不必趕分行三點半。

黃天麟表示，台新銀行除全台101家分行設置外幣ATM外，也於全家便利商店、楓康超市及台鐵車站等地點皆設置外幣ATM，方便民眾隨時提領。若旅程結束返台後，仍有未用盡的日圓現鈔，可再輕鬆存入台新銀行外幣ATM，減少外幣現鈔的保管風險，更能賺取利息。透過台新銀行完備貼心的外幣服務，24小時皆能滿足民眾外幣換匯、提領與存款需求，從容完成出國旅行所需的外幣準備。

為迎接年底解封的出國熱潮，台新網路／行動銀行提前祭出多項換匯優惠。黃天麟指出，9月30日前，於指定日期使用台新網路／行動銀行，以新台幣兌換指定幣別，可獲匯率減碼優惠，還有機會得到貼心好禮，即使用台新網路／行動銀行以新台幣兌換外幣，單筆交易金額滿新台幣1,000以上，就可參加贈獎。台新銀行提供最便利、完整、妥適的外幣服務，竭誠成為民眾出國旅遊的智慧好夥伴。