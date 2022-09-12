恩智浦半導體（NXP Semiconductors N.V.; NASDAQ：NXPI）宣布，恩智浦S32系列汽車域處理器及區域處理器加速被全球客戶廣泛採用。這包含一家主要汽車OEM廠商將於數年內開始在全系列未來車型內使用恩智浦S32系列汽車處理器和微控制器。

恩智浦與該汽車廠商簽訂了S32系列處理器的多年供應協定，其中包括即將推出的5nm ASIL-D級別處理器。同時，恩智浦獲得來自歐洲、美洲、亞洲及中國市場的多家領先汽車OEM廠商的多個獎項。這些成就突顯S32平台對軟體定義汽車（software-defined vehicle；SDV）的積極影響和吸引力。

當前，汽車製造商面臨眾多嚴峻挑戰，OEM廠商必須在車輛中整合至少上百個處理器，並挖掘分散的電子控制單元所產生的寶貴資料，以應對車用軟體迅速增長的趨勢。為了實現這個目標，汽車廠商需要轉向平台化的架構演進，確保實現各品牌和不同型號間的一致性，同時充分運用軟體重複使用來節省高昂的軟體開發成本。

恩智浦S32系列透過提供一致的架構來滿足平台化需求，該架構可涵蓋汽車製造商的全部產品系列，確保各種應用和技術之間的一致性，無論是針對網關、雷達、電動汽車驅動控制、舒適度功能，或是高度整合的域處理器以及區域處理器。

恩智浦將持續深化與汽車OEM廠商間的合作，這亦是由軟體定義汽車推動的產業重大轉變。透過與汽車製造商以及Tier 1供應商的深入合作，恩智浦S32系列汽車處理器帶來令人振奮的發展機會，恩智浦預計在2024年以後的中長期時間內，該系列將創造大幅營收增長。