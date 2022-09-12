上銀集團總裁卓永財近年將事業交棒給獨子上銀董事長卓文恒、二女兒大銀微系統董事長卓秀瑜，退居二線協助，今年以任內總股東報酬率543％、累計市值成長681億元、每季平均EPS為2.22元、ESG評分優等成績，連續第四屆獲頒台灣企業領袖CEO 50強，排名第39名。

卓永財出身新竹六家，家境清寒，進入銀行業工作後，不斷求知求學，他篤信知識就是力量，可以改變命運，愛看書、愛買書、更喜歡分享書，還會利用周末與主管開讀書會，分享讀書的樂趣。時至今日，卓永財仍不斷吸收知識、分享知識。

2019年卓永財正式將上銀董事長交棒給獨子卓文恒，當時卓永財公開宣稱，趁現在景氣不佳、產業環境惡劣時交棒「扶上馬、送一程」，並強調「承平時代交棒，不會有火花，逆境時交棒，才能讓年輕人提早練兵」。2021年大銀微系統董座也交棒給女兒卓秀瑜、邁翠斯董事長則交給卓文恒，僅不賺錢的上銀光電由卓永財擔任董事長，負責整頓。

上銀指出，卓文恒、卓秀瑜兩兄妹接棒上銀、大銀兩公司後，帶領經營團隊，挺過全球疫情最黑暗的時刻，2020年、2021年上銀與大銀的營收均持續成長，卓文恒與卓秀瑜兩人以穩健踏實，繳出營收及獲利都成長的成績單，今年上銀、大銀也追求營收及獲利均成長。

上銀表示，哈佛商業評論繁體中文版2016年舉辦第一屆台灣企業領袖CEO 50強，每兩年評選一次，2020年擴大為CEO 100強。上銀集團總裁卓永財從第一屆起，蟬連四屆獲頒台灣企業領袖CEO。2016年第25強、2018年第8強、2020年第17強、2022年以任內總股東報酬率543％、累計市值成長681億元、每季平均EPS為2.22元、ESG評分優等，獲選為台灣企業領袖第39強，是中部企業、中部企業大本營磐石會及台灣精密機械業的第一人獲此殊榮。

上銀強調，上銀科技在卓永財長期帶領下，建構創新與全球布局的堅強經營實力，持續獲得國內外肯定。今年哈佛商業評論除了財務表現外，首度納入ESG指標，公司治理績效，2021年榮獲公司治理評鑑上市公司排名前5％佳績，2021年榮獲工業局頒發台灣最佳國際品牌第25名、2020年榮獲TCSA「台灣十大永續典範企業獎」、2019年榮登ASIA 300「日經亞洲300強」第16名、2016年獲日經Business評選為「全球上市企業綜合成長力百大」第5名；2015年榮登富比士（Forbes）全球創新成長百大企業第37名；2014年入選美國NASDAQ股市機器人指數型基金（ROBO-STOX）權重排名TOP 10，以及1993年台灣精品第一屆迄今，上銀30年來，共有33項產品榮獲金、銀質獎肯定。

社會參與績效，卓永財為了扭轉國內大學獨尊學術論文（SCI）的偏見，鼓勵研究要與產業做結合，充份發揮研究資源，積極倡導「產學合作」，不只上銀集團與國內24所大學有產學合作，在美、德、日、俄及以色列也有六所頂尖大學合作。擔任台灣區工具機暨零組件工業同業公會理事長期間，親率理監事及大廠參訪北從台灣大學南至中山大學各主要大學機械相關系所，促進多項產學合作。2004年舉辦「上銀機械碩士論文獎」迄今已經18年，備受國內機械業與學術界重視，被譽為「機械業的諾貝爾獎」；2007年協助TAIROA設置「產學合作專區」，鼓勵教授走出實驗室；2008年辦理「上銀智慧機器手」實作競賽，讓年輕學子將冰冷的機器手賦予活靈活現的生命力； 2009年主導推動自動化工程師證照考試；2010年建置國小圖書館、捐贈童書與英語課程，2010年辦理日本JIMTOF大學生見學團，不斷激勵年青人自我挑戰的膽識與勇氣；2011年創辦「上銀優秀機械博士論文獎」，激發兩岸四地大學機械領域師生的創新熱情。2016年主導推動機器人工程師證照考試；2019年推動六家國小STEAM教育示範基地計劃，鼓勵運用知識動手做解決生活中的問題；2020年更拋磚引玉，贈送50台機器手臂協助成立「台灣機器人產學聯盟」，為台灣的精密機械領域人才培育與產學合作貢獻心力。

環境保護績效方面，卓永財2021年親自主持ESG啟始會議，正式成立ESG團隊，重新檢視永續發展目標，擴大員工參與永續文化，一起實踐永續願景。2022年1月在上銀總經理蔡惠卿主導推動下，上銀 ESG執行團隊在腦力激盪與共識下列出短、中、長期項目及目標，開始計劃性的朝著2030碳中和、2050年淨零目標前進。

為了實現2050淨零排放的目標，上銀從原料、設計、生產、運送、使用、回收到廢棄物階段均融入永續思維。聚焦四大減碳主軸：提高能源效率、循環經濟、創新低碳產品、建置再生能源。藉由溫室氣體查證識別出碳排放重點項目，並將減碳成本視為長期投資，以創新方法提高能源效率；以循環經濟方式將廢棄物回收再利用；以創新低碳產品協助客戶一同減碳；持續建置太陽能綠電。並在「持盈保泰」與「有機成長」的目標上，以「超前部署」、「變革突圍」兩策略，完成任務。