不少情侶想要修成正果，難免顧慮到彼此家長，一名女網友近日上網抱怨，準公婆重視傳宗接代，希望她先懷孕再結婚，但自己身體狀況不易受孕，讓她只能上網求助，眾人也紛紛給出建議。

原PO在臉書社團「靠北婆婆2.0」發文表示，自己與男友已論及婚嫁，但男友爸媽卻提出要求，希望自己能夠先懷孕「看看能不能生」，確認之後再辦結婚。但自己因患有多囊性卵巢症候群，不易受孕，自己也不想要有小孩，讓很愛男友的她不知該如何是好。

貼文引起網友熱議，許多人都不能接受準公婆的要求，「分手，找一個更適合妳的，不要浪費時間了」、「他們只是要個生產工具。再多愛都會被自私的公婆消磨殆盡」、「千萬不要為了孩子做傻事」、「分手吧！好男人好公婆還是有的」、「自私的家長，還不快走」。

也有網友建議原PO跟男友溝通，「如果男友愛你、懂得體諒你的身體狀況，就不會勉強！反之辛苦的會是自己」、「如果你不想有小孩，明確告訴男朋友及他的家人吧，合不來就不要互相耽誤青春」、「看妳男友想不想要有小孩，如果目標不同，還是分開」。