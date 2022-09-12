梅花颱風為桃園市復興區帶來強降雨，台七線12日一整天傳出多處土石坍方，公路總局復興工務段派員搶修，考量沿路邊坡仍有土石滑動情形，公路總局宣布，台7線巴陵47公里到明池65公里路段，已在晚間7時起實施預警性封路、禁止人車進入，將等13日早上視該路段巡查狀況，再宣布是否開放通車。

至於復興區雪霧鬧部落晚間傳出有遊客受困，桃園市消防局指出，當時有1民眾開車疑似走錯路，想從原路折返時發現土石坍方車輛被擋住，由巴陵消防分隊出動協助移除路中土石及樹木，目前道路單線可通行，該民眾已於晚間8點10分安全下山。

大溪警方則說，該名遊客在白天上山訪友，晚間下山時疑似路況不熟走錯路，卻遇到土石坍方樹根林木倒在路中間，1人1車因而受困，由員警、消防員及區公所人員到場合力協助清理，該民眾也順利開車下山。

依據農委會發布梅花颱風土石流警戒預報，桃園市復興區三民、羅浮、義盛、霞雲、澤仁、奎輝、華陵、長興、三光等9里為土石流黃色警戒，高義1里為紅色警戒，截至12日晚間9點，預防性撤離278人，其中24人撤離至收容所、254人依親。

梅花颱風復興區坍方受困預防性撤離