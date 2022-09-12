大陸男星李易峰11日被陸警證實多次嫖娼，被依法行政拘留，網路開始流傳他的各種負面消息，連2014年跟女星楊冪傳烏龍不倫戀的事情都被挖出，讓楊冪方不勝其擾。今（12日）適逢楊冪36歲生日，也是出道20周年，她稍早發文許下願望：「對得起自己，對得起時光」，引起熱議。

楊冪12日晚間在微博寫道：「生日願望：對得起自己，對得起時光，本命年加油！謝謝大家的祝福。」而她所屬公司「嘉行傳媒」旗下的群星，包括迪麗熱巴、張雲龍、高偉光、黃夢瑩、劉芮麟、祝緒丹、賴藝、王藝瑾、陳亮言等人均發文祝賀，好友劉詩詩也有祝楊冪「生日快樂永遠幸福、開心、好看。」

楊冪寫下36歲生日願望。（圖／微博@楊冪）

楊冪身為流量保證，一舉一動都備受注目，近日有網友發現楊冪所屬公司「嘉行傳媒」的相關用戶，已沒有楊冪，被外界揣測她是否將離開與2位經紀人共同創立8年的老東家，一度衝上微博熱搜榜，不過從「嘉行傳媒」群星共同發文祝楊冪生日快樂一事來看，似乎未成定局。

而近日李易峰的嫖娼案，楊冪也無端被捲入，原來兩人2014年合作電視劇《古劍奇譚》，當時楊冪未離婚，但和李易峰傳出不倫戀，更被瞎扯已領證、為男方墮胎等，李易峰2019年已透過律師發聲明全盤否認，未料李易峰最近爆出醜聞，該謠言又被重提。