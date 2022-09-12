桃園市長鄭文燦今日出席「大陸台商投資台灣桃園參訪活動午宴」。(秘書處提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長鄭文燦今日出席「大陸台商投資台灣桃園參訪活動午宴」。(秘書處提供／蔡依珍桃園傳真)

為增進政府與大陸台商溝通聯繫，促進台商返台投資，桃園市府與財團法人海峽交流基金會合作邀請大陸台商於今日至明日至桃園參訪，協助台商瞭解桃園市投資環境與產業發展商機，並鼓勵台商朋友看好台灣、選擇桃園，盼各地台商都能夠以桃園為基地，放眼全世界。

鄭文燦表示，桃園為國門之都，也是台灣最大工業聚落，工業產值達3兆台幣，深具區位及產業投資優勢，是台商回台投資設廠首選。在經濟部投資台灣三大方案當中，挹注桃園的資金就超過台幣3400億，約占總量的20％，此外包括航空城約380公頃產業用地，及10產業園區超過209公頃用地等，都是近年桃園積極增加工業投資的硬實力。

鄭文燦提及，他曾擔任海峽交流基金會副秘書長，深刻了解台商在大陸投資經商的辛苦，台商都是非常用心經營才能夠達成今日成就。台商在世界角落的商業第一線打拚，桃園也會持續和中央政府合作，做台商最好的後盾，海基會也會一起擔任第一線服務窗口，協助處理各項投資問題。

鄭文燦也說，桃園市投資服務中心提供「一站式服務」，單一窗口滿足企業之投資需求，也結合中央經濟部投資業務處、工業局，並邀集台水、台電及市府相關單位跨部門合作，協助企業投資疑義，讓企業在桃園的投資及後續營運，都能夠順利進行。

鄭文燦也提到，今日午宴後，市府安排大陸台商訪團參訪虎頭山創新園區，明日則將接續參觀源鮮智慧農場及勝昌製藥廠，這些都是桃園的隱形冠軍，希望提供大家更多對桃園未來發展的想像。