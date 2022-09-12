台中新興重劃區房價高漲，每坪單價動輒5、6字頭，與精華區房價已不相上下，許多建商直接搶進精華區整地推案，近年來帶動「微型基地」推案熱潮。新案基地面積約在200坪至500坪內、總戶數不到50戶，而最大共通點就是基地座落在精華地段巷弄內，因為量少質精，反而磁吸區域自住客的目光。

丰格不動產整合行銷總經理白洪章分析，建商土地融資壓力加重，有不少業者將眼光轉向小基地開發，降低資金負擔比，加上成熟區域原本大面積土地就取得不易，兩者皆是促成精華區微型建案崛起的主因。白洪章同時也點出，智慧科技管理普及化，大大降低人工管理成本，消除高管理費抗性，是助攻小型社區銷售的一大利器。

在7期重劃區尚未發展前，台中高價富人區代表由5期重劃區領銜多年，包括寶輝、由鉅、寶璽等豪宅建商都曾在5期推案，直至建地不易取得而轉戰新開發區。惟5期土地燙金程度仍舊居高不下，以「大進段」土地為例，近一年的成交均價達每坪108.37萬元。

素有5期「名人巷」之稱的精誠路，過去以獨棟別墅產品為主，鉅日建設今年在麻園頭溪河岸推出新案「鉅日若谷」，基地面積僅286坪，規劃38～42坪的換屋型產品切入西區質感客層，公設空間也打破小基地條件限制，犧牲可售坪數打造立體層差的「天空谷埕」，兼具實用與景觀功能，恰與其座落河岸地點相呼應。

而7期開發漸飽和，住宅移往西側、南側，其中，懋榮建設新案「懋榮FREEDOM」位在朝馬七街、近市政北二路，屬於7期內的寧靜特區，往來中科、水湳都很便捷。「懋榮FREEDOM」基地面積僅206坪，規劃地上10層、地下4層，主打24～29坪純二房產品，切入7期豪宅區的稀少的小坪數斷層帶。

此外，宏銓建設近日將在南屯區8期文心南七路尚未動工的基地上，舉辦為期三個月的主題市集，讓外界對新案更加期待。據悉，該基地面積494坪，與宏銓「緣溪行」、「述森林」等建案的基地大小雷同，對於不到500坪的基地開發經驗純熟，讓宏銓贏得「用設計逆轉土地格局」的封號。