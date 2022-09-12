國發基金今舉辦「創業天使投資方案成果分享會」，宣布創業天使投資方案截至今年8月底為止，已通過投資202家新創事業、核准投資金額累計已達新台幣31.62億元，帶動民間投資人共同挹注新創事業約88.18億元；國發會主委兼國發基金召集人龔明鑫表示，申請新創公司持續增加，若有需要將持續「加碼」，規模到百億元也沒有問題。

龔明鑫表示，創業天使投資方案最初是以「補助」新創公司的形式辦理，國發基金調整成以「投資」方式參與新創事業增資，方案匡列投資額度規模也從最初啟動時的新台幣10億元，加碼至目前的50億元，申請的新創公司亦持續增加，若有需要，加碼到百億規模也沒有問題。

另外，創業天使投資方案再增資的轉投資事業中，已經可以看到愈來愈多的創業投資公司、CVC等法人投資機構共同參與再增資，甚至出現創投公司參與再增資的現金出資比例，高於國發基金出資額的情形，若能獲得民間投資人肯定亦具未來發展潛力，國發基金期待孵化更多的獨角獸。

國發基金執行秘書蘇來守指出，國發基金自1973年成立之初，國庫撥交金額合計約309億元。國發基金扣除投資台積電公司的收益，國發基金的歷年投資獲利仍然超過3300億元，平均每年獲利約70億元；若加上投資台積電公司的獲利，平均每年獲利高達270億元。