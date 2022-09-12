中颱「梅花」以時速9公里牛步北上中，暴風圈已進入台灣東半部近海，今（12）日晚上至明天清晨較接近，今年第13號颱風莫柏也於今日生成，熱帶性低氣壓TD17估計周三（14日）將增強為今年第14號颱風「南瑪都」，兩者對台灣都沒有影響。氣象主播戴立綱提醒，今晚沿海陣風大，降雨主要在北部，中南部零星降雨，花東只有雲層量偏多。

戴立綱指出，今晚北部山區易有局部性雷雨、陣雨，中南部零星降雨，花東地區雲層量偏多；另外沿海陣風偏大。隨著梅花遠離台灣，海上警報有望於明天下午解除。戴立綱提醒，海風偏大，沿海民眾騎車要注意，山區路況偏差，山上活動要小心。

中颱梅花逐漸遠離台灣，預計最快明天下午解除海警。（翻攝自氣象局）

氣象局表示，今晚到明（13）日仍受颱風及其外圍環流影響，北部及東北部地區降雨較持續且雨勢明顯，其他地區亦有降雨，但以局部且短暫的陣雨為主，其中北部、東北部地區及中部山區有局部大雨或豪雨發生的機率，外出活動請攜帶雨具。

氣象局雷達回波顯示水氣分布狀況。（翻攝自氣象局）

溫度方面，清晨各地低溫約23、24度，白天北部及東北部稍涼些，高溫約27、28度，其他地區仍有31至33度，尤其是台東地區及花蓮縣縱谷有局部36度高溫發生的機率。

氣象局發布豪大雨特報。（翻攝自氣象局）

氣象局提醒，西半部、基隆北海岸、東北部沿海空曠地區及馬祖、澎湖易有8至9級強陣風；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率；新竹至雲林及澎湖沿海適逢年度大潮，台南以南沿海滿潮時潮位也偏高，在澎湖、新竹以南沿海低窪地區漲潮期間請注意海水倒灌、局部淹水等現象。