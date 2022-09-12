與台灣隔海峽相對的福建於9月12日又有一座跨海大橋完成主橋合龍，這座翔安大橋是繼港珠澳大橋之後大陸第2座、也是福建首座的全橋預製裝配化跨海大橋。

據《央視新聞》報導，翔安大橋起止點位於廈門島內的枋鍾路和翔安區的劉五店，與翔安隧道平行，是廈門第二東通道的重點建設，以橋樑形式跨越廈門島東部海域。

福建廈門翔安大橋主橋成功合龍後，預計在2023年春節前通車。（圖／新華社）

《人民日報》指出，翔安大橋是福建省、廈門市重點項目，為福建省「六縱十橫」規劃高速公路網當中的「一縱」，全長12.371公里，其中跨海橋樑長約4.5公里，主橋梁由36榀鋼箱樑組成。

報導說，大橋此次合龍處鋼箱樑長72米、寬53米、高3.5米，重2197.2噸，為全橋最寬鋼箱梁，也是國內大節段吊裝最寬鋼箱梁，施工難度大，安全風險高，工藝銜接複雜，對吊裝平衡性、安全性、精準度都提出了更高的要求。

據了解，翔安大橋是廈門市進出島交通網絡規劃中重要的跨海通道之一，是繼廈門大橋、海滄大橋、集美大橋、杏林大橋、翔安隧道、海滄隧道后的第7條橋隧跨海通道，計劃於2023年春節前建成通車。