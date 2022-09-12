被防疫險拖累，國泰金今公告，8月稅後淨利為13.6億元，累計前8月仍賺530.6億元、累計EPS為3.72元；國泰金解釋，單月獲利持續受防疫保單的影響，近期疫情再次升溫，後續將密切關注並適時調整賠款準備。

若排除防疫險的損失，國泰金表示，今年以來各子公司核心業務動能及整體獲利仍維持穩健，國泰世華銀行、國泰投信累計稅後淨利續創歷史新高，國泰人壽及國泰證券稅後淨利仍創歷史次高。

國泰產險8月稅後淨損35.2億元，前8月累計損失達76.9億元，單月及累計虧損是受防疫保險賠款與提存準備所影響；為加速防疫險的理賠作業，國泰產險統計，8月單月處理理賠件數達15.8萬件，已賠付金額63.2億元，仍較7月增加；累計前8月已賠付金額達124.9億元。

另外，對於防疫保單未報或已報未決案件，伴隨疫情不斷發展，國泰產持續動態提撥賠款準備30.6億元；若排除防疫保單影響，產險簽單保費仍維持雙位數成長，保險業務獲利穩定。

國泰人壽8月稅後淨利22.4億元，累計獲利達444.6億元，不過，較去年同期相比卻呈減少，主因去年投資收益基期較高所致；今年以來投資操作平穩，避險成本顯著改善，保險本業營運穩健，整體財務表現維持良好。

國泰人壽指出，近來金融市場持續在貨幣政策風向及宏觀形勢演繹下拉鋸，而全球央行年會後對Fed升息預期再度升高，帶動利率上揚，且令風險性資產震盪加劇；面對波動之金融局勢，國泰人壽持續調整資產配置，積極佈建國際債、提升穩定收益以優化獲利結構。