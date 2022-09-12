大陸無人機今晚又在金門草嶼上空現蹤，守軍立即使用干擾槍及防衛射擊驅離。金防部通令各駐地持續保持警戒、嚴密監控。

這也是對岸在廈門9.8投洽會期間下達「禁飛令」，嚴禁無人機在沿海飛行，以確保會展順利進行後，最新一次出現金門離島上空。

陸軍金門防衛指揮部表示，今（12）日下午7時37分，發現無人機1批1架次，進入草嶼地區禁限制水域上空。經守軍使用干擾槍及防衛射擊驅離，並以信號彈通傳臨近駐守部隊後，快速飛離我禁限制水域。