台股上市櫃企業8月營收公布，從上市營收年增率為正的類股中，進一步篩選出法人過去五天買超逾3,000張、單月營收年增率為正、近五個交易日股價上揚等條件，共有長榮航（2618）、廣達（2382）等16檔，成為法人布局強勢族群先鋒。

篩選上市各類股，以食品、紡織、電器電纜、化學生技醫療、運輸、觀光、化學、其他、半導體、電腦及周邊設備、通信網路、電子零組件與其他電子等次族群，成為營收年增率為正的代表，各族群中又有不少指標股獲得三大法人資金青睞，守護股價不跌後，有望成為台股轉跌為漲行情的反攻急先鋒。

統計獲得法人籌碼青睞，且營收年增率為正、過去五個交易日股價上漲的強勢族群股，有長榮航、廣達、愛地雅、華新、光寶科、健喬、智易、和碩、友訊、華航、欣興、啟碁、明泰、台達電、臻鼎-KY、東鹼等。

航空雙雄長榮航、華航雙雙獲得法人資金轉買，群益投顧指出，根據IATA統計，全球航空客運量自2020年落底後逐年復甦，至今年6月為止，全球航空客運量已恢復至2019年的7成。以各區域而言，亞洲區的國際客運量恢復速度較為緩慢，不過，隨東南亞國家陸續放寬邊境管制，未來亞洲國際航線客運量有望回升，且未來還有台灣開放邊境期待，以及日本擴大開放觀光的想像空間。

廣達近期同樣獲法人買超突破萬張，中信投顧指出，廣達上季表現不如預期，主要受到上海封城影響，成本費用增加。展望下半年，由於比較基期低，以及蘋果訂單需求穩健，加上秋季發表會預計發表新款搭載M2 Pro或M2 Max晶片的14吋與16吋MacBook Pro，備受果粉期待，廣達評估第三季NB出貨量可望較前季增加20％，且第四季有機會持平或小幅成長，出貨動能較其他ODM廠強勁。