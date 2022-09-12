宏達電HTC（2498）積極擴展VR一體機生態系統進入更真實人際互動新境界，12日宣布推出兩款全新套件「VIVE Focus 3眼球追蹤套件」及「VIVE Focus 3表情偵測套件」，讓旗下VR一體機產品VIVE Focus 3可傳遞使用者自然情緒，提供更加豐富的VR體驗，進一步強化VR中的真實人際互動。

兩款VIVE Focus 3全新追蹤套件不僅增強了使用者在虛擬環境中的協作和人際互動，並可適用於虛擬活動、技能培訓、社交聊天、VIVE Sync遠程會議、動畫及動作捕捉等互動應用中，提供企業一個分析及取得用戶行為反應，以及更易於了解體驗效能和互動表現的新方式。

宏達電持續擴展VIVE Focus 3豐富的專業級VR硬體和軟體生態系統，HTC VIVE在台已推出包括眼球追蹤套件、表情偵測套件和手腕追蹤器等三款VIVE Focus 3的相容配件，為企業在建置沉浸VR體驗內容及裝置功能層面，提供了絕佳靈活性。

其中，此回新推出的「VIVE Focus 3眼球追蹤套件」與「VIVE Focus 3表情偵測套件」，建議售價分別為新台幣8,990元、新台幣3,200元，即日起於台灣正式販售。

新推出的「VIVE Focus 3表情偵測套件」可透過內建單追蹤攝像鏡頭精準地捕捉嘴唇、頜骨、牙齒、舌頭、下巴和臉頰的38種混合動作，展現真實臉部動作與表情，大幅提升彼此間互動的真實感，適用於教育、醫療保健、人力資源和創意產業的人際互動應用中，可提升不同領域的培訓效能，包含演講指導、客戶管理服務、工作技能培訓等。使用者能追蹤及為改善個人情緒作準備，協助在現實生活中呈現更好的培訓效果。搭配USB Type-C連接埠可簡易快速連接至VIVE Focus 3頭戴式裝置，無須附加任何組件或轉接配備。

「VIVE Focus 3 眼球追蹤套件」配置支援紅外線施照器的雙攝影鏡頭，能捕捉目光來源及方向、瞳孔大小、位置和睜眼幅度等數據，為虛擬化身提供逼真的眼球運動和眨眼效果，幫助其在虛擬會議、聊天群組和VIVE Sync遠程會議互動中，展示強大真實的非口語式表現力。

此外，該套件的輔助並可使應用程式中的注視控制成為可能，為人們體驗沉浸式內容的方式開闢了新途徑。以及還可充分運用眼球追蹤技術優勢，深入取得更多富有洞察力的數據，提升VR沉浸感及眼球動態數據分析。