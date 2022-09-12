女星妖嬌由「黑澀會美眉」身分出道後，就憑著亮麗外表與兇猛好身材朝向多元化發展，除了會唱、會跳、會演戲之外，妖嬌近期也開始朝著DJ界邁進，並在各大活動中展現音樂實力，使她人氣不斷攀升。而她近期登遊艇工作之餘不忘拍攝粉絲福利，火辣泳裝照獲得網友直誇「那個青筋太犯規了」。

女星妖嬌擁有D罩杯的好身材，不吝嗇在社群平台分享火辣照片，豪邁個性獲得許多粉絲喜愛，在社群平台擁有31萬粉絲追蹤，今（12）日她於安平遊艇上打卡，發文提到自己有先找髮型師染髮，「陽光下的我，即使是蕭婆，依然很美」，還幽默調侃自己「倉狂（猖狂）的脖紋」，照片中妖嬌的短髮似乎被風吹亂，她頂著黑色墨鏡，搭配鮮豔紅唇畫面相當霸氣，不過美中不足的是脖子上的紋路有點多。

另一張照片妖嬌以俯拍視角，吐露小舌外還曬出D級美胸，比基尼似乎只遮了一半，東西半球呼之欲出，讓網友大飽眼福，火辣身材令網友直誇：「太美了」、「很大的車頭燈」、「兇爆」、「可惡為什麼要有眼鏡」有網友注意到妖嬌的胸前有青筋浮出、「血管很棒呢」、「那個青筋太犯規了」。

今年36歲的妖嬌完全看不出來真實年齡，乍看還以為只有二十幾歲，擁有好身材的她工作也很拼，近期拍片體驗賽車，親自下場測試甩尾要多少圈才會吐，上車後妖嬌不斷尖叫，下車時直接腿軟，直呼賽車手甩尾太恐怖了，超慘窘況被網友笑翻，紛紛留言「會被妳笑死」、「很刺激啊」、「這也太好笑了吧」、「阿嬌妳還好嗎」。