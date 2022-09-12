許多人都會好奇為何女生會傾心於8+9，一名男網友近日分析4點，像是情感問題、經濟問題很敢衝、敢給承諾、共感能力很強等，雖然對一般人來說可能是缺點，不過恰好就是因為這些因素，讓女生在尋找對象的過程中更容易暈船，引發熱議。

原PO在Dcard 發文表示，女生需要陪伴，當女生半夜心情不好，8+9二話不說用最快的速度趕到女生身邊，一般男生卻考慮上班上課早點睡，只傳訊息說「拍拍、沒事、我打給妳」等；同時8+9也不會考慮經濟問題，就算只領22K還是會送女生最新iPhone，逢年過節送個幾千幾萬眼睛也不眨一下，反觀一般男生卻是斤斤計較，那邊好貴、不然買前一代就好不要買PRO買MINI。

原PO指出，8+9從不害怕給對方承諾，浪漫的當下什麼話都敢說，當一般男生衡量自己的收入與生活水準考量要給什麼承諾時，8+9隨口就能許下一個一輩子都無法達成的承諾；另外8+9的共感能力強，聊天時即使是不懂或沒興趣的話題，也能聊上半天、不論對錯挺朋友，在女生訴苦時毫不猶豫的感同身受給予安慰，一般男生只會分析對錯講大道理。

原PO提到，就連分手的時候，8+9也會將理由怪罪到自身缺陷，一般男生卻只會計較自己付出多少，結論就是連分手都分輸人，「最後，也許你會覺得我說的這些都是缺點，但抱歉，在你輸給89的暈船過程中，這些在女生眼中都是優點」。

對此，許多網友紛紛回應，「有一定道理，其實」、「女生：我好emo（憂鬱），陪我出去玩。89：我騎檔車載你去看海。乖乖讀書的大學生：抱歉我在趕微積分作業死線，趕完一定帶你出去」、「是真的很容易讓人心動，但如果學歷比我差或是抽煙刺青的我還是會直接淘汰」。

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