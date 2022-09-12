1名人妻日前吃藥燉排骨時遭婆婆制止，並告訴她若懷孕吃藥燉排骨生出的小孩會變黑，她將此對話內容PO上網後，引起大批網友熱議：「吃麻油雞會變咖啡色」、「吃大理石麵包變斑馬」、「終於知道，我媽懷孕時一定是吃黑巧克力」。

1名人妻於臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文，日前公公煮了一碗非常好吃的藥燉排骨，她擔心懷孕不能吃含酒類的食物跟當歸，所以只喝了一小碗，沒想到婆婆竟告訴她若懷孕吃藥燉排骨，孩子生出來會變黑，她反問婆婆：「哪黑人喝牛奶小孩不就會變白嗎」，未料婆婆竟狡辯，那是人種的問題，讓她相當無言。

文章曝光後，網友們紛紛笑說：「我老木懷我的時候好醬油膏配飯這味兒，但我皮膚很白啊，叫您婆婆去呷噴唷」、「我岳母聽說孕吐嚴重都坐著睡，我老婆也沒有修仙成功啊」、「吃麻油雞會變咖啡色」、「我生雙胞胎一個像爸爸比較黑，一個像媽媽比較白耶」、「吃大理石麵包啊不就變。

也有網友解釋，「遺傳基因佔大部份，婆婆想太多」、「如果是用怕流產的理由還能接受，畢竟每一個人體質不一樣，用這理由來說嘴讓人會忍不住想嗆」、「燉排骨不能吃是因為加酒還有中藥，跟變黑才沒有關係呢」，還有人笑說，「我今天終於知道，我媽懷孕時一定是吃黑巧克力」。