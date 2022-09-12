過去一周，烏克蘭東部戰場發生了重大變化。烏克蘭部隊迅速發動裝甲攻擊，越過了俄羅斯防線，最終收復了3000多平方公里的領土。這比自2021年4月以來俄羅斯軍隊在烏克蘭所有行動中占領的土地面積還要更大。

美國《紐約時報》10日報導說，美國與烏克蘭一直討論如何挫敗俄軍在烏東的攻勢。烏方高層夏天制訂對烏克蘭東北大城哈爾科夫反攻計畫時，與美方加強情報分享，並在最近數天取得了顯著進展。半島電視台（Al Jazeera）12日指出，上述報導並沒有讓一些美國軍事專家感到意外。

半島電視台常駐華盛頓的美國事務專家穆罕默德．閔沙維寫道，華府不會停止向烏克蘭方面提供情報信息，其中包括有關俄羅斯軍隊及其戰略武器位置的信息，還有顯示俄羅斯人行動方向的衛星圖像，以及他們所截獲的通信和其他信息。

美國官員並未透露其向烏克蘭提供的最新的反攻信息細節。但這時候，華府正在尋找能夠讓俄羅斯方面戰敗的方法。

達特茅斯學院教授、美國對俄外交政策專家威廉．伍爾福斯教授在接受半島電視台採訪時表示，「烏克蘭和美國官員都強調了基輔獲得美國情報援助具有十分重要的意義。」

美國中央情報局（CIA）對俄羅斯軍隊軍事能力具有深入的了解。這使得他們能夠為烏克蘭人提供對抗先進的俄羅斯裝甲部隊所需的武器類型，特別是在城市和郊區的戰爭環境中，比如便攜式「標槍」（地對空）或反坦克飛彈和無人機。

伍爾福斯還稱，「難以想像，如果沒有美國和西方的援助，烏克蘭要怎麼辦。但我認為，大多數軍事專家都認同這一支持的重要性。」

在此背景下，南卡羅來納州城堡軍事學院情報與安全研究系助理烏克蘭東北大城教授傑弗里．羅格表示，美國情報部門的工作是讓烏克蘭能夠成功抵擋俄羅斯的原因之一。

根據羅格的說法，美國情報部門多年來一直在為烏克蘭人準備進行的這場戰鬥進行投資。但即使烏克蘭有進行訓練並獲得美國和其他國家援助的所有武器，如果沒有持續的情報信息，烏克蘭人的進攻也不會如此有效。

五角大廈國防大學安全研究教授、北約和美國國防部前官員戴維．德．羅奇在接受半島電視台採訪時表示，顯然在俄羅斯入侵烏克蘭之前，美國和其他國家等盟國就一直在向烏克蘭提供重要的情報支持。

根據德．羅奇的說法，美國及其合作夥伴一直將俄羅斯作為其情報工作的優先事項。因此與其他衝突不同的是，這次已經有了長達數十年的計畫。該計畫旨在攔截俄羅斯的信號和通信，針對俄羅斯軍隊開發持續性的空中覆蓋，監控和跟蹤其軍事能力，以及在俄羅斯軍隊和國家機構內部佈置人手。

烏克蘭政府表示，俄羅斯從哈爾科夫撤軍一事是這場長達6個多月的衝突中一個重要的轉折點。為了躲避烏克蘭的進攻，數千名俄羅斯士兵放棄了其武器和彈藥。

一些西方專家認為，這次撤軍是俄羅斯軍隊自2021年3月被迫從首都基輔郊區撤回以來遭遇的最嚴重的一次失敗。

德．羅奇表示，「俄羅斯是一個非常腐敗的國家。因此有幾十名高級官員向各西方情報機構提供信息是非常自然的現象。毫無疑問，這些信息最終到了烏克蘭的手上，從而使其部隊能夠確定俄羅斯軍隊在前線的位置和行動模式。此外，還有防空部隊的位置、主要的後勤能力和指揮中心等關鍵信息。」

根據德．羅奇的說法，西方的情報為烏克蘭人提供了大量的信息，促使他們一些地區成功推進，這些地區是莫斯科不太可能攻擊以及沒有被俄羅斯軍隊控制的地區，「而這似乎就是烏克蘭在哈爾科夫所做的事情」。

至於俄羅斯對美國做出回應的可能性，伍爾福斯教授表示：「這種關於美國情報部門廣泛支持烏克蘭的報告使得有一種說法在莫斯科廣泛傳播開來，即俄羅斯人正與整個西方交戰。」

伍爾福斯還表示：「此事有助於俄羅斯人解釋和證明其出乎意料地敗給烏克蘭人這一事實，比如俄軍剛剛發生的失敗。如果你觀察一下俄羅斯的新聞和社交媒體等，你會看到，只有少數的聲音承認這場戰爭是建立在錯誤前提的基礎之上。所以，目前應該要考慮的是結束戰爭的談判路徑。但是絕大多數的評論則要求政府升級戰鬥。」

雖然這位前北約和五角大廈官員認為，俄羅斯的預期反應並不會出乎意料。他斷言，「莫斯科對這個消息感到不滿。但普丁的全部判斷都是基於他所謂的重建一個更強大俄羅斯國家的主張。因此，普丁完全不能承認自己的失敗，也不能承認他對烏克蘭所做的事情是一場真正的戰爭。」

因此，德．洛奇表示，普丁保持冷靜並否認這些失敗的重要性。用這位美國專家的話來說就是，如果讓普丁承認其無論是在軍事上的還是其他方面遭遇任何失敗，那麼他的整個判斷都會受到質疑。

德．洛奇還認為，普丁將會試圖發動攻擊，以懲罰烏克蘭人。並且他已經針對民用發電設施進行了飛彈襲擊。「但他不太可能發出全面動員俄羅斯民眾的呼籲，因為這將默認其計畫的失敗。」

最後德．洛奇預測了俄羅斯軍隊在烏克蘭發生大部隊崩潰的可能性。他稱，「一旦知道這些大部隊即將發生混亂，他們的士兵為了生存將會開始改變目標。如果烏克蘭人設法製造出一種『他們認為自己的唯一選擇是逃跑或白白犧牲』的情況，那麼我們很有可能會在盧甘斯克或者頓涅茨克看到俄羅斯軍隊發生史詩般的崩潰。」