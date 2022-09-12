前立委郭正亮。（資料照片）

慈濟披露去年疫苗購買過程中，接到許多來自政界、工商業界等大老電話勸阻，陳時中澄清「我絕對不可能去擋疫苗」。前立委郭正亮爆氣怒轟陳時中，疫情還沒結束就落跑參選，「全世界就只有你一個」，「我覺得太過分了，絕對不能接受」！BA.5重複確診人很多，結果陳時中在選市長，「丟不丟臉」？

慈濟基金會去年與台積電及永齡基金會共同捐贈1500萬劑BNT疫苗，慈濟慈善事業基金會執行長顏博文10日接受媒體專訪，首度透露疫苗購買過程中，接到許多來自政界、工商業界等大老電話勸阻，告訴他「買不到的，不要浪費力氣」。

陳時中今（12）日澄清，若首都選戰只剩謾罵，實在令人遺憾。當時他身為防疫指揮官，必須對防疫負責，疫苗愈早進來，對國人愈好，「我絕對不可能去擋疫苗」。

前民進黨立委郭正亮今天在中天電視《大新聞大爆掛》表示，重點就是在等高端趕快通過EUA。他質疑陳時中，疫情還沒結束就落跑參選，「全世界唯一，全世界就只有你一個」，利用防疫指揮官所堆起來的民調和知名度，疫情還沒結束就落跑去參選市長，就是不道德、道德有問題的人！

郭正亮直言，陳時中落跑去選舉，還遙控指揮薛瑞元和王必勝，「這什麼玩意兒嘛！全世界有哪個國家這樣？越想越氣！」

「我幾乎沒有評論其他地方的選舉，可是我對台北市陳時中特別不滿，我覺得太過分了，絕對不能接受」，郭正亮暴怒稱，陳水扁那段話非常清楚，「上萬的屍體拾級而上」，現在已經破萬了！並且還有新一波疫情。

郭正亮也披露，日本已經像美國詢問可否買BA.5疫苗？「請問台灣有沒有買？」這是做事情的效率和決斷力，有沒有把老百姓放在最前面思考？BA.5重複確診人很多，結果陳時中在選市長，郭正亮批「丟不丟臉？」