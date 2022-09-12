富邦金控今公布最新自結獲利，8月稅後淨利56.47億元，累計今年前8月大賺890.98億元，每股稅後盈餘(EPS)為7.29元，富邦金控前8月累計獲利、EPS皆為歷年同期次高紀錄。

不過，富邦產險仍飽受防疫保單影響，因為8月防疫險直接賠款金額達109.6億，導致富邦產險8月稅後虧損26.09億元，累計稅後虧損71.95億元。

富邦產險統計，8月防疫險自留賠款金額為66.7億，理賠約24.5萬件，累計1至8月直接賠款已達249.5億，自留賠款已達132.7億，同時截至8月底對於已發生但未報或未決之案件已提存自留賠款準備餘額66.0億元，若不考慮再保因素的直接賠款及準備則近380億元。

富邦產險增資的150億元已於8月底到位，有效強化公司資本水準與營運資金，RBC上升至約300％，亦持續藉由自動核賠輔助系統與RPA機器人加快防疫險理賠申請案件之處理速度，期能盡快將理賠金送達保戶手中，以實際行動展現富邦履行契約精神。

產險業務方面表現，8月簽單保費41.74億元，其中以商業火險成長41％及新種險成長21.4％表現亮眼，帶動企業保險整體較去年同期大幅成長12.8％；累計前8月簽單保費收入383.85億元，成長8.3％，簽單市佔率達25.5％，維持市場領先地位。

富邦人壽8月稅後淨利為51.9億元，累計前8月為791.1億元，RBC超過300％，資本水準維持良好。8月前半段國際投資市場及台股上升，但後半段卻收斂下跌，台股8月指數終以上漲約0.6％作收，富邦人壽持續實現獲利，其中股息為主要獲利來源。

債市投資方面，富邦人壽表示，增加未來操作彈性為主要策略；由於美元維持強勢走勢，美元兌台幣升值1.66％，單月及累月匯兌損益與避險成本，均持續大幅優於去年同期。

受惠升息帶動利息淨收益持續成長，台北富邦銀行8月稅後淨利22.33億元，累計前8月為173.68億元，較去年同期成長29％，獲利續創銀行新高；北富銀存放款規模穩定提升，存款餘額較去年同期成長16％，放款餘額較去年同期成長10％，主要來自中小企業放款與房、信貸個人放款雙位數穩定成長，以及海外分行授信動能提升。