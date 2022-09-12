今（12日）晚間7時至翌日上午7時，針對宜蘭縣大同鄉台7線巴陵至明池（47K至65K）實施預警性封路管制措施（宜蘭縣警察局三星分局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

因受「梅花」颱風外圍環流影響，公路總局第四區工程處獨立山工務段表示，今（12日）晚間7時至翌日上午7時，針對宜蘭縣大同鄉台7線巴陵至明池（47K至65K）實施預警性封路管制措施，將視降雨及道路狀況調整開放時間。

宜蘭縣警察局三星分局配合公路總局發布封路命令，已在今晚6時大同鄉台7線85.5公里處的英士村，管制勸導人車避開山區及管制路段。三星分局呼籲，梅花颱風帶來豪雨，易造成土石鬆動、路樹傾倒，請民眾避免開車入山，倘若發現坍方或路樹倒塌等情況，請盡速通報警方協助處理。