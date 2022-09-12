52歲資深女星梁佑南忙於拍戲、做公益的同時，不忘在社群平台與粉絲互動，今（12日）是中秋假期結束的第一天，梁佑南PO素顏照問候大家，由於兩張照片的皮膚狀況有落差，被網友開玩笑「忘了用『美肌模式』嗎？」

梁佑南12日在臉書發文：「假期結束了！你在做什麼？」並附上2張素顏照，在留言區透露是運動完拍的，畫面中，她身穿桃紅色運動背心和黑色運動褲，皮膚幾乎沒有上妝，而她也把頭髮全梳成馬尾，露出完整的鵝蛋臉。

此文一出，女星向娃回應：「下雨！想今晚吃什麼」，其餘網友紛紛留言：「正在工作上班」、「我在想女神啊」等，並誇讚梁佑南天生麗質、人很漂亮。

不過，有網友發現這兩張照片中，梁佑南的膚色、膚況都有一點落差，忍不住發問：「忘了用『美肌模式』嗎？」其他網友覺得幽默，還點了這則留言一顆笑臉表情貼圖。

梁佑南近期在反詐騙宣導片活動中，提起自己過往投資保養品損失250萬，因指出仲介窗口是白雲的前妻紫衣，導致雙方產生誤會；梁佑南為此發文解釋，向她拿250萬的是合作的「姐姐」，而非紫衣，承認自己沒有把話說清楚，呼籲外界勿把目標放在紫衣身上，也向對方道歉。