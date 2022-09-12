政治變色龍？前台北市副市長黃珊珊以無黨籍投入台北市長選戰，日前被外界質疑有「小英女孩」的政治背景。律師、無黨籍台北市長候選人童文薰今(12日)在《新聞大白話》節目指出，黃珊珊在新黨最好選的時候、2000年宋楚瑜鋒頭正盛的時候都身在其中，2016年也與強勢的綠營站在一起，如今也選擇不加入民眾黨，而選擇她心目中最大版圖的無黨籍參選，沒有政治正確信仰是否能好好執政，才是比小英女孩更嚴重的問題。

童文薰表示，陳時中確定是小英老男孩吧，所以他代表的其實就是整個英系在維護自己的利益，包括打台北、打其他的縣市、打桃園，都一樣，這是一場英系的保衛戰。所以民進黨內部其實已經分裂得非常嚴重了，目前有一些實話、資料慢慢丟出來，都是因為它內部分裂非常嚴重。

「所以回來說，黃珊珊到底是不是小英女孩？」童文薰認為，比小英女孩更嚴重的問題，在新黨提名誰都會上的那個時間，她是新黨的。2000年之後，宋楚瑜那時候的立法委員佔了40幾席，在親民黨最好的時候，黃珊珊進了親民黨。等到親民黨已經式微了，2016她代表綠營去選港湖的立委，沒選上。

童文薰指出，「她到底是不是小英女孩？」第一，她跟她哥哥從來沒有批評過蔡英文，她哥哥是(前)參謀總長（黃曙光）。所以大家都說她跟小英暗通款曲，「這個我覺得是其來有自」。甚至現在綠營有聲音說，必要的時候要棄陳保黃，這種權謀的聲音是一直在的。

她強調，黃珊珊比小英女孩更嚴重的問題是，如果連安排自己政治的道路，顏色都可以改來改去。黃珊珊現在跟柯文哲在一起，又不入民眾黨。但全民最大黨就是無黨，所以黃珊珊現在又堅持用無黨籍來參選。童文薰表示：「我認為沒有政治正確信仰的人，她是沒有辦法好好執政的。」