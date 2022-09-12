王室F4睽違6個月終於和體現身溫莎城堡，早前被認為兄弟情可能從此回不去，卻因為女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）駕崩，威爾斯親王遞出橄欖枝，邀請哈利與梅根加入行程。有網友捕捉到4人並行時，哈利巧妙地提醒梅根走慢一些，遵守王室禮節。

The Prince & Princess of Wales, accompanied by the Duke & Duchess of Sussex, are viewing floral tributes at left at Windsor Castle. pic.twitter.com/324Tbdpu9p — Royal Central (@RoyalCentral) September 10, 2022

自2020年「脫英夫婦」宣布與王室切割移居美國，隨後又上歐普拉節目踢爆妯娌、婆媳間一連串種族歧視和霸凌，還因為兒子亞契（Archie）的膚色被關切，暗示未來恐無法獲得頭銜，失去被保護的權利，造成梅根一度想自殺的念頭，種種都讓威廉、哈利兩兄弟的感情日益產生裂痕。

王室傳記作家羅伯特·萊西（Robert Lacey）就曾透露，消息人士告訴他兄弟倆會在鏡頭拍不到的地方大吵一番，撕破臉傳言是真的，爭執過程各自都迸出許多難聽的話。

如今，一生最敬重的奶奶安詳離開，讓這兩對王室夫妻再次合體。就在他們分邊走向民眾寒暄致意，可以看到原是並肩同行，梅根的速度不惶多讓，是哈利牽著她的手低調提醒，這才放慢腳步；還有網友貼出昔日典禮影片，嘲諷「梅根依然愛插隊…」不過另一派人則認為想太多，「她走在內角，想當然會領先…」、「哈利真的太紳士!」、「王子貼心護妻不在話下。」