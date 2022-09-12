烏克蘭反攻東北部哈爾科夫大捷，收復超過3000平方公里失土。俄媒披露，俄軍吞下侵烏以來最大敗仗後，俄國總統蒲亭取消與軍方將領會議，占領區要推動的兼併公投也被推遲。

●澤倫斯基：烏軍收復戰略重鎮伊久姆

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）11日證實，烏軍已成功從俄羅斯手中奪回烏東戰略城市伊久姆。

俄羅斯入侵烏克蘭滿200天，澤倫斯基向全國發表談話時感謝烏軍「解放了數百個城市、村落…包括最新的巴拉克列亞（Balakliya）、伊久姆（Izyum）以及庫皮揚斯克（Kupiansk）」。

烏克蘭軍方負責人稍早宣布，烏克蘭與俄羅斯軍隊在烏克蘭東北部交戰，這個月已經收復超過3000平方公里失土。

澤倫斯基表示，這是戰爭爆發至今6個月來的一大突破，並稱若基輔當局能取得更強大的武器，烏克蘭冬季將可收復更多失土。

澤倫斯基接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時再度強調，基輔的目標是收復「所有」失土，並將俄軍徹底趕出境外。

●俄媒：占領區公投延期、蒲亭取消與軍方將領會議

俄媒披露，在俄軍吞下侵烏以來最大敗仗後，俄國總統蒲亭取消與軍方將領的一場會議。

烏國武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhny）11日表示，一週以來烏軍收復約3000平方公里失地。俄軍等同幾天內就把耗費3個月、犧牲數千人所打下的土地拱手還給烏克蘭。

蒲亭的新聞秘書培斯科夫（Dmitry Peskov）說，蒲亭已將行程裡原訂與國防部高層和軍工業代表的一場會議取消。

獨立新聞網站Meduza引述克里姆林宮消息人士披露，由於俄軍前線慘敗，原本俄國要在占領區推動的兼併公投也被推遲。

報導稱俄占區公投原排定5月舉行，先是推遲到9月，後又推遲到11月，現已被擱置。

●英國防部：俄軍可能撤出哈爾科夫

英國國防部12日表示，俄羅斯可能已下令軍隊撤出烏克蘭東北部、奧斯科爾河（Oskil River）以西的哈爾科夫州。

英國國防部在定期情報更新中表示，烏克蘭收復的失土面積至少為倫敦都會區（Greater London）的兩倍大。

英方在推文中說：「烏克蘭迅速取得成功，對俄羅斯整體作戰計畫產生重大影響。」

●烏軍總參謀部：俄軍撤出盧甘斯克地區補給重鎮

烏克蘭總參謀部11日在聲明中表示，俄羅斯軍隊已經放棄位於盧甘斯克地區的的軍事重鎮斯瓦托夫鎮（Svatove）。

斯瓦托夫鎮是俄羅斯補給路線的重要樞紐，負責向烏南盧甘斯克州（Luhansk）與頓內茨克州（Donetsk）交界處的俄軍提供補給。

烏軍總參謀部在臉書貼文中表示，俄軍已經放棄位於盧甘斯克地區的斯瓦托夫鎮，「他們乘坐4輛卡車、20輛虎式輕裝甲車離開，甚至偷走了20多輛當地居民的汽車」。

●烏克蘭反攻南部傳捷報 稱收復500平方公里失土

烏克蘭南部軍事指揮部發言人12日表示，烏軍過去2週在烏克蘭南部收復500平方公里失土。

烏軍發言人胡梅紐克（Natalia Humeniuk）透過視訊進行新聞簡報表示：「我們在多個區域取得少至4平方公里，多則數十、上百平方公里的進展，已經解放共約500平方公里失土。」

路透社無法獨立驗證他說法的真實性。

與此同時，克里姆林宮堅稱，俄羅斯將會達成在烏克蘭的軍事目標。

一名記者提問，俄羅斯總統蒲亭對於自己的軍事領導力是否有信心，克里姆林宮發言人培斯科夫拒絕直接回應，而是表示「特別行動」將會持續，直到達成目標為止。

他表示：「軍事行動持續，而且會繼續進行，直到達成最初設定的目標。」（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1110912