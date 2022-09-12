台北陳姓法官攀爬台中市和平區池有山失聯，台中市消防人員持續進行搜救。（台中市消防局提供）

台北陳姓法官攀爬台中市和平區池有山失聯。（台中市消防局提供）

台北地院家事庭法官47歲陳伯均，11日一家四口攀爬台中市和平區池有山，陳男因獨自探路不慎失聯，台中市消防局獲報協尋，陸續找到兩支疑似陳男登山杖，由於今天山區下雨起霧不利搜救，預計明早將攜帶200公尺長繩索進行攀爬救援。

台中市消防局第二大隊長余易祐指出，11日下午4時6分接到陳妻報案，指一家四口在往池有山叉路迷路，先生獨自探路，30分鐘後聯絡不上人，於是求援消防局協尋。

消防人員昨天上山搜救，也請高山協作協助，下午5時許，找到母子3人，先將他們安置在新達山屋；下午5時28分，山友在附近峭壁找到一支疑似失聯陳男登山杖，今天早上又發現另支登山杖。

消防人員研判陳男應在峭壁附近，由於今天山區下雨起霧不利搜救，4名消防隊員已留在山上紮營，預計明天早上6時，將再派員攜帶200公尺長繩索，進行攀爬救援。

台北陳姓法官攀爬台中市和平區池有山失聯，台中市消防人員持續進行搜救。（台中市消防局提供）

據了解，47歲陳伯均為司法官訓練所44期結業，曾於新北地檢署擔任檢察官時，偵辦過「鄭捷殺人案」，2018年派往桃園地檢署擔任主任檢察官，2021年申請轉任法官，在台北地院家事庭任職。