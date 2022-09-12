擁有百萬訂閱數的美籍YouTuber莫彩曦（Hailey）是摩爾門教成員，19歲時被派到台灣傳教，曾擔任18個月的全職傳教士，在台期間學習中文，並且愛上台灣，因一支比較台灣和美國的7-11差異影片爆紅，在Youtube擁有141萬訂閱，去年更獲得就業金卡，實現長住台灣的願望。莫彩曦近期和老公Adam回到美國，特意去開箱八方雲集美國分店，不過價格和台灣相比卻差很多，讓他們驚呼「是鼎泰豐？」

莫彩曦和老公Adam帶著弟弟「小胖子」，前去加州開箱美國第一家八方雲集，從店面裝潢就和台灣有些區別，全英文菜單方便外國人點菜，不過和台灣不同的是美國店不能一顆一顆點，只能點套餐。點菜過程中莫彩曦詢問能否講中文，對方立刻大讚兩人中文好，並反問是在哪裡學中文，得知是在台灣學中文後更是熱情握手。

Adam總結美國和台灣的八方雲集不同點，美國有賣手搖飲，經典的八方豆漿沒在菜單上，是秘密菜單說出來才有，而且豆漿有加冰塊，喝起來和台灣的口味很不一樣，只有招牌鍋貼的味道和台灣一模一樣，很不同的是美國的八方雲集還有賣炸雞、芒果豆漿、黑糖珍珠豆漿等特殊品項，炸雞一份就要8.7美元（約265台幣），莫彩曦試算美國一顆鍋貼賣23塊台幣，一杯豆漿就75塊台幣，和台灣的價錢比較起來有點貴，讓Adam驚呼「（這個價錢）是八方雲集還是鼎泰豐？」

美國分店經典豆漿是秘密菜單。（圖／翻攝自YouTube莫彩曦Hailey）

美國分店有炸物、手搖飲等品項。（圖／翻攝自YouTube莫彩曦Hailey）

他們分析美國店口味上有做一些調整，吃起來不太像台灣的口味，比較適合美國當地，被問到如果口味和台灣一模一樣，客人會變多還是變少，莫彩曦肯定直言還是會有很多人來吃：「所有去過台灣的人，都知道台灣是食物天堂」。