一名年約35歲男子，12日晚上騎重型機車上國道四號。警方指出，國道警察接到通報後沿線追查，發現國道四號潭子段橋上停有機車，卻不見騎士蹤影？國道警察和消防隊員在國道接中彰快速道路潭子段，橋下匝道內側找到人，卻已身亡。警方強調，男子的真正身分和他為何騎重機車上國道？墜橋的真正原因？正由警方調查處理中。

警方指出，國道警察於12日晚上9時50分接到通報，於國道四號西向潭子系統有騎士騎機車上國道，國道警察沿線展開追查；發現重機車停在潭子匝道路肩，現場並無車禍跡象。警方再往橋下搜尋，員警和消防隊員在橋下匝道內側，發現一名男騎士的遺體，疑似墜橋身亡。

台中市消防局12日晚上獲報，於國道四號北上匝道接潭子區中彰快速道路20公里處，下方有人需救護；消防局派遣東山消防分隊，出動救護車1輛，消防人員2名到場，發現年約35歲男子，已明顯死亡，無送醫。全案正由警方循線調查處理中。

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