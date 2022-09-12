許多家長發現孩子學校出現問題時，都會跟老師反映尋求解決之道。不過一名網友分享，國小孩子開學時沒拿到習作簿，沒想到直到今天才發現，向老師求救後，對方卻說由於書商已經打包，必須由家長自行向書商購買，讓他氣得大罵「現在學校的老師是有多廢？」不過許多網友看了之後，紛紛砲轟根本是他和小孩有問題！

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，「現在學校的老師是有多廢？學校應該要給的書沒給到，居然叫家長自己去跟廠商買！還要自己付運費？」觀看他提供的對話截圖，老師說明開學時就已針對沒達到習作簿的孩子們進行登記補發，事發後學校設備組指出，由於書已於上周打包退回書商，必須由家長自行跟廠商購買，並提供相關資訊供家長聯絡。

一名網友認為國小孩子缺書的問題應該要怪老師沒提醒，結果反遭網友開罵。（翻攝自爆怨公社臉書）

對此，許多網友紛紛回應，「所以沒檢查？」、「發書該確認沒確認，錯過訂書時間，再來罵老師就是了，小孩子呢，拿書當天在幹嘛，漏了當場沒說嗎？」、「都開學多久了…」、「小孩有檢查嗎？而且開學都2禮拜了呢」、「你有幫你小孩檢查嗎？你有關心你小孩嗎？小孩不是丟給老師就會長大欸」、「現在的家長到底要多廢」。

原PO則回應，此事並不是自己遇到的事情，不過他話鋒一轉又說，自己以前也是幼稚園、安親班老師，都會幫家長和小孩盡量做到互相提醒。「至少我以前的同事和我都沒遇過這種國小老師」。