1名網友日前開車出門時遇到一輛載滿PVC管的拖板車，讓他不禁傻眼直呼：「路上最美的風景」，貼文一出，網友們紛紛笑說：「很想罵三字經」、「密集恐懼症」、「原地去世」、「為什麼沒有填滿」、「絕命終結站」、「越看越腿軟」。

他見前方拖板車放滿水管，傻眼喊：「最美風景」，網友們狂噴：「一點開整個密集恐懼症牙起來」。（圖／路上觀察學院）

1名網友於臉書社團《路上觀察學院》貼出一張照片，日前他開在一輛拖板車後方，畫面中可見，拖板車上裝滿大大小小2種不同寬度的PVC管，擋住原PO的行車視線，即使拖板車駕駛有用車體支架支撐，還是讓後方駕駛心驚驚，他不禁發文狂酸：「路上最美的風景」。

照片曝光後，網友們冒冷汗直呼：「很想罵三字經」、「我也遇過，開在後面雞皮疙瘩都起來」、「一點開整個密集恐懼症牙起來」、「沒看到下面的車牌，我還以為是誰畫畫 」、「沒看到下面的車牌，我還以為是誰畫畫 」、「看過絕命終結站，看到這都會起雞皮疙瘩」、「越看越腿軟」、「密集恐懼症原地去世」、「馬賽克藝術」、「全身發麻」、「眼花」、「韌皮部跟木質部」。

有網友笑說，「我沒有密集恐懼症，我有強迫症，為什麼沒有填滿呢」、「有四個數字在內的，有看到的舉手」、「學霸題：共有幾個管子」、「會有一種視覺錯亂，連連看的感覺」、「 盯著一個點可以看到別的東西」。