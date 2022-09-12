代表美國主要貨運鐵路近6萬名勞工的兩大工會11日指控，鐵路公司在17日午夜談判截止日期前，暫停部分貨物運輸，就是企圖對國會施壓，要求它出手進行干預，藉此為資方爭取談判籌碼。

一旦雙方談判破裂，大規模貨運鐵路運輸中斷將阻礙食品與能源供應、導致交通大亂、通膨惡化，每日經損最多恐達20億美元。

包括聯合太平洋鐵路（Union Pacific）、波克夏海瑟威旗下的BNSF、CSX和諾福克南方鐵路（Norfolk Southern）等多家公司必須與工會在17日午夜結束前達成初步協議，否則這些勞工將在18日起展開大規模罷工行動。

根據全國鐵道勞工大會（NRLC）表示，截至11日為止，12個工會中已有8個達成協議，不過並不包括國際鈑金、航空、鐵路和運輸工人協會（SMART-TD）與火車頭工程師和訓練員兄弟會（BLET）等兩大工會。這場勞資協商預料將影響約11.5萬名勞工，前述兩大工會就占了約一半人數。

在此同時，鐵路公司也在上周宣布從12日起將停止危險和有毒材料的運輸，確保一旦發生罷工，這些危險物品不會因為留置車內而發生意外。

針對鐵路公司暫停貨物運輸，SMART-TD運輸部總裁佛格森（Jeremy Ferguson）和BLET主席皮爾斯（Dennis Pierce）發表聯合聲明，控訴它們刻意將客戶拒之門外，進而對供應鏈造成傷害的作法，就是逼使國會採取行動，來為他們談判爭取優勢。工會本身態度是希望國會置身事外，因為這是唯一迫使資方改善工作制度的方法。

拜登已任命一個緊急委員會協助勞資雙方打破僵局。不過到了本周結束，如果勞資方還是沒有共識，國會預料將介入，以避免罷工發生。