不少人買鹽酥雞會請老闆加九層塔，就有1名男子買鹽酥雞回家吃，豈料，當他吃完1包鹽酥雞後，竟然發現「謎樣小生物」蝸牛參雜在裡頭，而且，該蝸牛一邊的殼已破碎，露出蝸牛肉，他不禁自笑表示「老闆我沒點炒螺肉啊、我也沒點燒酒螺」；網友見貼文也笑翻「代表他的菜沒用農藥」、「老闆多招待你的」。

一名男子在臉書社團「爆怨公社」發文，他表示買了1包鹽酥雞回家，預計當隔天的小菜，豈料，早上吃完鹽酥雞之後，竟然發現1隻「謎樣小生物」；從原PO上傳的照片可見，鹽酥雞裡面參雜了1隻小蝸牛，且此蝸牛的殼也已經破了，殼裡面的蝸牛肉直接外露，還黏上了1層油，對此原PO也自娛表示「老闆我沒點炒螺肉啊、我也沒點燒酒螺」。

男子吃完買回來的鹽酥雞後，驚見1隻「蝸牛」死在裡面。（翻攝自臉書爆怨公社）

貼文一出，網友紛紛留言表示「其實我很怕這個呢」、「我同事點燙青菜地瓜葉，也常常遇到贈送鍋牛」、「老闆多招待你的」、「這是試吃品，好吃麻煩下次再捧場加點」、「免費送一隻」、「酥炸蝸牛，香又嘎蹦脆」、「法式蝸牛佐時蔬」、「買10次才有一次的隱藏食材」、「代表他的菜沒用農藥」。

不過也有網友這樣認為，應該是在九層塔上面的，且該九層塔應該是沒洗過，或是清理不徹底，導致附在上面的蝸牛沒洗掉，也表示該九層塔應該是有機蔬菜。