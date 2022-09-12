胡語恩：穿越海峽的思念

中秋節一向也被全球華人視為家人團聚的節日之一，兩岸這些年因疫情影響以致往來不便，但陸媒依往例也設立欄目讓在大陸的台胞得以藉機一抒思鄉之情。一位自稱來自台灣新北市的青年創業女性胡語恩也透過視頻與兩岸網民分享創業感想與過中秋節心情，除了引起大陸網民親切回應之外，也有網民給了些有趣的評論：「聲音好嗲」、「能把美顏關了嗎？」

陸媒《澎湃新聞》在今年的中秋節依照往例設置了與兩岸相關的欄目，今年的中秋特別報導以《共此明月──穿越海峽的思念》為題，播出了多位來自台灣的人士發表中秋節的感想，其中包括畫家唐思瑛、學者苑舉正、藝人劉畊宏與歐陽娜娜，以及在各行各業發展的青年。大部份台胞談到中秋節想念家鄉與親人，以及許多當地友人也給予他有如鄉親的感覺。

其中，在廈門已生活十餘年的畫家唐思瑛說，兩岸同文同種，除了山水相連外，我們的心靈相通，血濃於水，非常想念親朋好友們。台灣大學哲學系教授苑舉正在社交媒體發佈的回山東老家探親視頻引發網友熱議，他說，這是第一次在山東過中秋節，發現大陸的傳統節日氣氛越來越濃了，這是文化自信的體現。

在福建師範大學研讀心理健康教育的碩士研究生梁博翔也來自台灣，已經2年沒回台灣，很懷念全家人一起烤肉的中秋節傳統，今年與家人通視訊，隔空感受烤肉的芳香。一位自稱森哥的台灣青年已在上海7年，已有3年因疫情未能跟家人在中秋節團聚，居住上海得到過很多幫助，感到溫馨、包容，已經是自己的第2故鄉。

而其中網友回覆最多的是一位自稱來自台灣新北市的美女胡語恩，她是2018年從紐約到上海再輾轉來到福建平潭定居，認為當地飲食文化還是氣候跟台灣很相似。在大陸的5年是一個很棒的體驗，也遇上同樣來自台灣並在平潭創業的人士。現在當網路主播，並自己創業開設了一家公司。

美女的視頻在網上獲得的回覆相對就多了些。除了一些類似「兩岸一家親」之類的問候語與鼓勵其創業之外，也有網民說：「台妹聲音好嗲」，這是許多大陸人聽到台灣女性說話口音時共同有的印象。大陸一般談起台灣女人口音時，最常舉的例子是林志玲，而這位美女網路主播說話也確實極為溫柔甜膩，難怪有人覺得「好嗲」。雖然如此，美女網路主播在畫面上看起來跟許多大陸網路主播長相實在太像了，或許使用了網路上常用的美顏鏡頭，可能有人想一睹其真廬山面目，因此詢問：「能把美顏關了嗎？」