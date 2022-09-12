在官方主導下，今年上半年，大陸中小上市銀行積極推進不良資產處置，不良邊際改善較為明顯，保持資產品質穩定。大陸銀保監會統計顯示，今年上半年，全國中小銀行共處置不良資產人民幣（下同）6,700億元，較上年同期多處置1,640億元，並批准34家中小銀行合併重組。

時代周報報導，畢馬威（KPMG，台灣稱安侯建業）日前公布的「2022年中國銀行業調查報告」顯示，城商行、農商行等區域性金融機構的合併與重組改革，也是處置銀行不良資產的有效手段，有助於逐步降低銀行不良率、增強其抗風險能力。

值得注意的是，今年上半年，不少中小銀行核心一級資本適足率、一級資本適足率和資本適足率均有所下降，資本適足率有待提高。其中，瑞豐銀行的資本適足率為17.15％，較上年末下降1.7個百分點，降幅最高；蘇州銀行的核心一級資本適足率為9.6％，較上年末下降0.77個百分點，降幅最大。

「報告」指出，從內部資金看，中小銀行服務對象主要是中小企業，部分中小企業面臨較大的經營壓力。中小銀行積極落實金融支援實體經濟政策，加大對中小企業信貸投放力度，快速信貸投放加快了資本消耗。