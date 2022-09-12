演藝圈夫婦許維恩、王家梁去年11月登記結婚，中秋連假到馬爾地夫度蜜月，特地帶上攝影團隊一同前往。昨（11日）是王家梁35歲生日，今（12日）許維恩發文祝福，並曬出兩人的大尺度恩愛照，卻被部分網友酸「適合拍謎片」、「有必要嗎」等；對此，許維恩高EQ幽默回應。

許維恩12日祝老公王家梁生日快樂，感性地寫道：「希望你永遠一切順心如意，平安健康、身心靈都感受到富裕和快樂，Love you，感恩有你陪伴在我身旁守護我。」照片中，許維恩僅穿比基尼，用雙腿夾住打赤膊的王家梁，兩人深情地激吻，畫面相當火辣、甜蜜。

照片曝光後，男星唐從聖打趣地留言：「好浪漫的夫妻，但服裝互換會更好」，網紅這群人董仔則誇：「我的媽啊～親得好美好好看喔」，其他網友的反應也很熱烈，大呼：「真的好閃好閃，我眼睛沒看到」、「哇，郎才女貌」、「好登對」、「期待好孕到」、「滿滿的費洛蒙，隔著螢幕都感覺到相愛的氛圍」等，還有網友開玩笑：「前戲就省了，我要看接下來的.........」，許維恩哭笑不得地回：「不行吧！」

但也有酸民挖苦：「真的覺得有必要一直在po這種東西嗎」，許維恩沒因此生氣，高EQ回應：「因為我喜歡分享～我的喜悅和攝影大哥的作品」；另一名網友則酸：「拍A片很適合」，許維恩幽默地回：「應該點閱率破億。」

藝人黃豪平看到那麼多網友在酸許維恩，忍不住跳出來說話：「欸不是，樓下那些看不慣的人你們自己又要追蹤又要嫌……這不就是跑到人家的家裡然後嫌人家裝潢？」獲得上千多位網友認同，許維恩也親自回覆：「好久不見了～豪平哥，哈哈哈我沒事的，想你唷。」