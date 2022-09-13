開始抹紅？慈濟去年捐BNT疫苗事件如今再引爭議，臉書粉專不禮貌鄉民團12日在臉書發文指出，近日開始有些意見領袖大聲批判，說慈濟立場親中、說話不可信、是中國大陸在台灣的代言人、抹黑政府。但奇怪的是，當初民間團體與在野黨推《財團法人法》希望監管大型宗教團體的金流，以免中共黑手進入台灣，就是這些意見領袖卻跟執政黨立委們一致反對，最後在立法院封殺了提案。

他質疑，當年大家希望政府認真監督，你們不願意做，反對到底，現在他們講了你們不愛聽的話，就開始翻往事，說他們是斂財團體、親中團體，他表示看不懂，為什麼愛台灣還要選擇時機？

不禮貌鄉民團隨後又貼出一圖，說明宗教基本法草案表示：大概很多人已經忘記這套法案了吧？現在有一群人開始說，慈濟是中共代理人、是可惡的斂財宗教。這群人要怎麼罵慈濟與我無關，你們要動起來去查慈濟的金流、是否跟中國大陸勾結，我也沒意見。但別忘了，當年就是這群人，還想要透過修法，放寬宗教團體權力，要明訂條文要求法院不得干預宗教團體、其他法律也不得約束宗教團體。

他指出，當年這份草案，差點為全台灣的宗教宮廟打開後門，可以完全迴避台灣的法律監督，因為太過離譜被大量網友罵翻，立委諸公們才撤回法案。現在回過頭去看，這些立委、法學精英們提出這什麼草案？說他們秉持良心、愛台灣、使命感去推動台灣的進步，你們敢信？他強調，如果大家平時不監督政府，以為某些政黨提倡「抗中保台」理念，所以就認定他們提出的修法都是對的、大家都該支持到底，那大家就等著看台灣這塊土地漸漸腐爛下去。