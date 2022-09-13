英國新國王查爾斯三世（King Charles III）今天(12)早上出席國會，接受上、下議院致弔唁辭，當高唱國歌《天佑吾王》(God Save the King)時，可以看到他情緒激動、強忍淚水，深刻感受歷史的重量。

英國國王查爾斯三世上午帶著妻子卡蜜拉現身西敏廳。 (圖/美聯社)

英國國王查爾斯三世與卡蜜拉王后。 (圖/美聯社)

根據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，英國國王查爾斯三世上午帶著妻子卡蜜拉現身「西敏廳」（Westminster Hall），站在國會殿堂台前，發表繼位以來首度全國演說。先是感謝數百名與會官員，包括英國首相特拉斯（Liz Truss）、反對黨領袖施凱爾（Keir Starmer）以及前首相強生（Boris Johnson）。

查爾斯國王帶著妻子卡蜜拉王后現身「西敏廳」（Westminster Hall），站在國會殿堂講台前，發表繼位以來首度全國演說。(圖/美聯社)

與會官員包括英國前首相強生（Boris Johnson）。(圖/美聯社)

接著在他簡潔有力的致詞中，引用英國文豪莎士比亞（William Shakespeare）對他心愛的母親的敬意，感謝女王一生無私奉獻，稱「她是所有王子活著的模範」。

「我今天站在你們面前，不禁感受到歷史沉重的壓力，讓我想起重要的國會傳統，兩院議員們都許下承諾為國家服務。」

「我對這些致弔唁辭世致上最高謝意，無比感人又象徵所有人對已故母親的敬重。她樹立的榜樣，在上帝的幫助和您的忠告下，我將全心效法。」

說完，所有國會議員齊聲唱起新版國歌《天佑吾王》(God Save the King)，台上的查爾斯有點哽咽，眼眶幾乎含著淚水，看的出來內心蘊藏波瀾情緒，呼應開場所說的「儘管我們如此悲痛，但我們知道你的悲傷更深」。

一輛載有查爾斯國王與王后的座車隨典禮結束便離開國會。(圖/路透社)

女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）於台灣時間9日凌晨與世長辭，享耆壽96歲，其子查爾斯三世也順利繼位，成為新任英國國王，象徵歷史翻開新的篇章。隔天現身螢幕前發表談話，談到母親他只有尊敬、欽佩、喜愛，因為她將一生陷給人民，沉著穩定、溫暖風趣，數十年來帶領王室挺過大大小小的風波，也為君主制國家重新奠定威望。