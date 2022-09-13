英國新國王查爾斯三世（King Charles III）今天(12)早上出席國會，接受上、下議院致弔唁辭，當高唱國歌《天佑吾王》(God Save the King)時，可以看到他情緒激動、強忍淚水，深刻感受歷史的重量。
根據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，英國國王查爾斯三世上午帶著妻子卡蜜拉現身「西敏廳」（Westminster Hall），站在國會殿堂台前，發表繼位以來首度全國演說。先是感謝數百名與會官員，包括英國首相特拉斯（Liz Truss）、反對黨領袖施凱爾（Keir Starmer）以及前首相強生（Boris Johnson）。
接著在他簡潔有力的致詞中，引用英國文豪莎士比亞（William Shakespeare）對他心愛的母親的敬意，感謝女王一生無私奉獻，稱「她是所有王子活著的模範」。
「我今天站在你們面前，不禁感受到歷史沉重的壓力，讓我想起重要的國會傳統，兩院議員們都許下承諾為國家服務。」
「我對這些致弔唁辭世致上最高謝意，無比感人又象徵所有人對已故母親的敬重。她樹立的榜樣，在上帝的幫助和您的忠告下，我將全心效法。」
說完，所有國會議員齊聲唱起新版國歌《天佑吾王》(God Save the King)，台上的查爾斯有點哽咽，眼眶幾乎含著淚水，看的出來內心蘊藏波瀾情緒，呼應開場所說的「儘管我們如此悲痛，但我們知道你的悲傷更深」。
女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）於台灣時間9日凌晨與世長辭，享耆壽96歲，其子查爾斯三世也順利繼位，成為新任英國國王，象徵歷史翻開新的篇章。隔天現身螢幕前發表談話，談到母親他只有尊敬、欽佩、喜愛，因為她將一生陷給人民，沉著穩定、溫暖風趣，數十年來帶領王室挺過大大小小的風波，也為君主制國家重新奠定威望。
文章來源：Charles III fights the tears as MPs and peers sing 'God save the King' for the first time in Parliament while feeling the 'weight of history' after vowing to 'follow his mother's example of selfless duty' during historic address
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