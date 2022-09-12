Sony今（12）日宣布發表Xperia 1 IV Gaming Edition電競特仕版5G新品，搶攻高階電競手機市場，除首搭潛望式望遠光學變焦鏡頭，並將RAM升級至16GB，同時推出專屬的空力散熱風扇Xperia Stream電競套件，並具四合一連接埠，預計於10月在台灣上市開賣。

全新發表的Xperia 1 IV Gaming Edition電競特仕版，除保有原Xperia 1 IV所有為玩家取得遊戲致勝關鍵的優勢：包括支援120Hz螢幕更新率、240Hz降低動態影像模糊技術、H.S. 電源控制、L-γ深色背景強化、音效等化器等，更提供全新的即時直播功能，讓職業電競選手、遊戲玩家、和遊戲實況主在暢快享受高品質遊戲體驗的同時，並能即時分享遊戲直播實況。

硬體規格上則將Xperia 1 IV升級配置16G RAM／512G ROM，同樣搭載高通Snapdragon 8 Gen 1行動處理器、配置5000mAh大容量電池、採用6.5吋21:9 4K HDR OLED螢幕，保留3.5mm耳機孔有線連接，同時搭載全球首創85～125mm潛望式望遠光學變焦鏡頭外，三鏡頭皆支援4K 120fps高幀率錄影、最高5倍慢動作電影感錄影，且首度內建專業級錄影功能「Videography Pro」，切換至即時直播模式即能以Xperia 1 IV單機將影像即時直播傳送至YouTube等直播平台。

另進化版的「Game Enhancer遊戲增強器」，提供全新視覺化使用者介面的「遊戲模式」，可以看到目前手機的使用狀況，還可操控附加專為其開發的專屬遊戲配件「Xperia Stream電競套件」功能。

由Sony與日本頂尖電競團隊SCARZ共同開發的Xperia Stream電競套件，透過獨特的外形可將空氣導流吹送到手機螢幕前方，循環氣流有效為整台Xperia 1 IV降溫。在Xperia 1 IV的遊戲增強器中，可自動或手動開啟風扇控制。當遊玩第一人稱射擊遊戲並將畫質設定為最高，或者在遊玩高效能遊戲時，搭配Xperia Stream電競套件的Xperia 1 IV，可讓玩家長時間沉浸於遊戲中，並維持原有高畫質，娛樂不間斷。

其四合一連接埠具備LAN埠、USB Type-C接口、HDMI輸出專用接口及3.5mm耳機孔，透過LAN埠連接有線網路達到穩定通訊速度，HDMI埠可維持120Hz高畫質輸出，USB Type-C接口可同時供電，實現穩定遊戲體驗及高畫質的實況直播。3.5mm耳機孔可與隊友語音聊天或進行YouTube實況直播中的對話，並在低延遲下享受高品質影音。