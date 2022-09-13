2050淨零碳排成為全球共識，綠色運輸將是未來趨勢，國民黨基隆市長參選人謝國樑提出「Let’s go電動一下」計畫，只要年輕人參與政府公益，並符合要件，即送電動機車一台；對手蔡適應則認為不具財務可行性，另推動綠色共享運具，在城區布建共享電動機車、電動Ebike，達到節能減碳效果。

謝國樑提出「Let's go」電動機車專案，鼓勵青年投入公益服務，由政府免費提供青年就業時所需的代步工具，同時逐步汰換老舊機車，改善基隆空氣品質，達成「淨零碳排」目標；計畫鎖定年滿22歲以上、設籍基隆滿3年的基隆市民，並持駕照滿1年，預計首波目標2026年達5萬台。

不過，蔡適應認為，送電動機車不具可行性，並提及政策必須符合城市發展需求、財政可行性，否則會被當成玩笑，他曾聽市民笑說，「要送電動機車，不如改送特斯拉更厲害」。因此，蔡認為，若在相同情況下，將推動「城市綠色共享運具」。

他說，基隆有許多公共設施陸續完工，吸引許多光觀客，為讓交通更順暢，擔任立委期間不僅協助增設停車場、推動快捷公車，以減少私人運具，未來也計畫讓民眾用不同方式探索城市，如步行、搭乘市公車，或綠色共享運具，如共享電動機車、共享電動Ebike。

蔡適應提出，將在城區佈建綠色共享運具，讓民眾享受優惠之餘，也感到便利，相信大家多加利用，一樣能達到節能減碳效果，他提及，雙北已推動共享運具，具備可行性，中南部也有城市開始規畫，就連專家學者也贊同，「與其送市民電動機車，不如推動共享運具才更有意義」。

蔡適應強調，若有機會擔任市長，不會把這幾年市府省下的錢花光，也不提市民認為會跳票的政見，而是具備可行性的案子，且一步步實踐。