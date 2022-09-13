中秋節家家戶戶都團圓烤肉，就有一名網友透露原本他們家也這樣想，他也為了烤肉特地排了休假，一大早買菜到備料，結果卻全家確診，最後她一人烤了兩個多小時，再拿去家人房門口照顧一家吃飯，烤完還要自己收拾也成為她最難忘的一次中秋烤肉。

他一人從白天開始備料，希望可以晚上一起全家烤肉。（圖／翻攝自Dcard）

這名網友在「Dcard」發文寫下，中秋節烤肉她從一大早開始買菜、買工具準備，想說大家下班下課回家就可以烤肉了，結果原本在房間睡午覺的媽媽跟弟弟，醒來後感覺不舒服一驗確診了，下課回家的妹妹也表示自己不舒服，一快篩也確診了，最後下班回家的爸爸趕快出去買藥跟快篩。

只剩下他一個人烤肉準備全家的晚餐，他表示就這樣他一個人中秋烤肉，烤了兩個多小時，烤完還要自己收拾，讓他整個身心靈疲憊，坦言可能是中秋節過得最荒唐的一次，原本還期待全家一起烤肉的歡樂畫面，「從開心期待突然給我down到谷底」。

過兩天爸爸也確診了，他只好一個人照顧全家，但他始終沒有確診，也希望家人可以趕快好起來，補還他一次完美的中秋烤肉。這篇貼文反應熱烈，不少人都覺得這名網友相當厲害，更有人和他一樣處境「中秋前夕家人確診，所有計畫都打亂了，我多期待這次的連假」，不過這名網友也表示，最後他也確診了。

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