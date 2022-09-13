中國大陸廣州近日出現爭議判決。一名從小被父母寄養在姑姑家的女子，因為幫表弟買房引起原生家庭不滿，遭親生父母逼迫幫弟弟買房，女子堅決拒買後竟遭親生父母提告索討「贍養費」，最後法官雖判女子不必幫弟弟買房，卻須支付一定金額的扶養費。

據《新浪新聞》報導，該名29歲女子過去因家境問題，從2歲開始就被親生父母送到姑姑家居住，且因原生家庭經濟始終未改善，「父母一直沒把她接回來」，讓從小在姑姑家長大的她與原生家庭關係疏遠，但雙方大致都能維持表面的和諧，直到女子幫表弟買房關係才真正破裂。

女子父母得知她幫表弟買房後，認為她既然事業有成到能幫人買房，就應該也幫親弟弟買房，卻遭女子明確拒絕，導致惱怒的父母因此將她告上法院，索討人民幣50萬（約新台幣223萬）的扶養費。法官審理時雖認為女子給付父母扶養費合情合理，但考量其過去，判決女子需要支付的贍養費金額應根據實際情況而定。

法官進一步指出，按過去子女須給父母20至30％收入作為扶養費的判例，再依女子收入計算，女子應每年給父母5萬人民幣（約新台幣22萬）的扶養費，但考量其家庭狀況，認定女子應給付的扶養費應根據她有退休金的父母實際情況後，再與對方酌情商定。至於女子應買房給弟弟部分則遭法官駁回。

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