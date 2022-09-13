運彩冰球自開售以來因為賠率相對高，吸引愈來愈多的朋友們投注，2022各國冰球聯盟9/13以後陸續開賽，為了讓更多人在投注前瞭解冰球的賽制及運彩有所謂的「法定比賽時間」的規定，今天就利用這個機會來跟大家談一談。

運彩冰球法定比賽時間 投注前您不可不知

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

首先有關冰球的賽制，各國冰球職業聯賽每場皆有3節，每節20分鐘，共60分鐘，節與節之間有15分鐘的休息，第3節結束後，由進球數最多的球隊獲勝，但如果是平手，在例行賽時會先進行5分鐘的加時賽，每隊派出3名進攻球員及1名守門員，採「黃金入球制」，即先進球的一方獲勝，如果都沒有球隊進球，就會以「互射進球」的方式決勝負，每隊派出3名球員進行單刀射球，直至分出勝負；在季後賽時會進行每次20分鐘的加時賽，不限次數，每隊派出5名進攻球員及1名守門員，同樣採取「黃金入球制」，直到分出勝負為止。

2022各國冰球聯盟開賽時間

冰球職業聯賽賽制

大家在投注冰球時要特別注意運彩有所謂的「法定比賽時間」的規定，即「除另有規定或賽事表上另有公布外，指一場冰球比賽60分鐘的比賽時間，不包括加時或互射進球决勝負的時間。」，以上一球季國家冰球聯盟冠軍賽第1戰 科羅拉多雪崩 Vs. 坦帕灣閃電為例，該場比賽2隊打完60分鐘後「3：3」平手，進入加時賽後才由科羅拉多雪崩率先得分以「4：3」取得勝利，依「運彩冰球法定比賽時間」的規定，會以「3：3」的賽果作為派彩依據，而非最後的「4：3」，這一點非常重要，投注前一定要注意。

運彩冰球法定比賽時間