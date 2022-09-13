前副總統連戰先生，日前小中風送急診，幸已轉危為安。連方瑀女士發佈公開信中表示，前副總統患有心房顫動，醫師建議服用抗凝血劑預防中風，但前副總統，因也有腎結石、攝護腺肥大、攝護腺癌的病史，經常出現血尿的症狀，而常自行停止服用抗凝血劑。

基隆長庚心臟內科主治醫師陳韋翔醫師說，「高齡會增加心房顫動的機會，而心房顫動的發生，也是心臟在反映身體器官的其它異常情報，像是患有甲狀腺亢進、肥胖、高血壓、糖尿病、睡眠呼吸中止症，或是飲酒過量，都會引起心房顫動的症狀，讓每分鐘的心房收縮，從正常範圍的60到100下，提高到300到600下。當心跳變得又快又亂，心臟內的血液，沒有辦法有效的輸出給全身使用，甚至會產生血塊，若剛好塞住腦血管，就會誘發中風。除此之外，心臟跳得快又亂，也會讓心臟過勞而出現心衰竭的併發症。」

【心房顫動心跳快又亂，增加中風及心衰竭風險】

陳韋翔醫師表示，臨床有位50幾歲的中年女性，她患有免疫疾病及高血壓，因心悸被診斷出有陣發性心房顫動，穩定治療一段時間後，卻因故中斷半年以上，再回門診時表示，腳腫，常自覺很喘很不舒服，經進一步檢查，已經進展成慢性的心房顫動合併心臟衰竭的問題。日常生活功能受到很大的影響，除了原本治療免疫疾病、高血壓、心律不整、抗凝血劑的藥物外，還要再加上心衰竭的藥物。天天又要限水、限鹽，體力也大不如前。

陳韋翔醫師指出，心房顫動，有的人心悸不舒服，卻也有蠻多人是無症狀的。心房顫動的治療有三大重點：第一點是預防中風，只要有一定的中風風險大，就建議要積極且持續服用抗凝血劑來預防中風。第二點是心律不整的控制，如果是症狀明顯的心房顫動，可運用藥物或電燒來控制亂跳的心臟。第三點是整合型的治療，透過多科整合來控制血壓、血糖、甲狀腺亢進、睡眠呼吸中止症來減少併發症。

【中風的風險男性大於等於一分，女性大於等於二分，宜持續服用抗凝血劑預防中風】

中風的風險評估：

高血壓、糖尿病、心衰竭、血管疾病、女性、65到74歲，每項為1分。

腦中風(含腦中風、短暫性腦缺血、全身性栓塞病史等)、大於等於75歲，每項為2分。

舉例來說：50歲的女性，有高血壓、心衰竭病史，她的風險就是女性（1分）、高血壓（1分）、心衰竭（1分），總分共3分，她屬於中風指數高的患者。除了持續治療高血壓、心衰竭外，也會強烈建議要持續服用抗凝血劑來預防中風的發生，但要特別注意的是抗凝血劑，應依醫囑規律服用，自行停藥、藥量不足皆可能效果不好，而增加中風的危機。

陳韋翔醫師指出，「口服抗凝血劑對心房顫動引起的中風預防十分重要，傳統抗凝血劑需要定期抽血監控凝血的狀況，且容易與食物、藥物有交互作用，像是中秋節前夕，文旦開始盛產前，就要持續提醒病友，不可以吃文旦、葡萄柚，以免干擾到傳統抗凝血劑的代謝，導致療效加強或代謝過慢，而有重大出血的風險；而新型的抗凝血劑，藥效相對穩定，不需要常抽血監測，相較傳統抗凝血劑較少受到食物、藥物的影響。」

但不管是服用傳統或新型的抗凝血劑，只要出現異常出血的情況，像是血尿、黑便、血便、咳血或是牙齦、鼻血出血不止，務必立即回診跟主治醫師好好討論。必要時，宜多科會診檢查是否能矯正的出血原因，同時確認出血是否與抗凝血劑有相關性，進一步調整治療策略，讓出血副作用與中風的風險降低。

陳韋翔醫師最後提醒，心房顫動患者規律用藥是控制疾病、降低中風的不二法門，若患者對於用藥有疑慮，建議回診與醫師討論並調整用藥，切勿自行停藥，以免憾事發生，這才是保全自己健康的正確作法。

陳韋翔醫師

現職：基隆長庚心臟內科主治醫師

專長：心律不整、3D定位電燒、心導管介入性檢查、心臟超音波