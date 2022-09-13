高雄一名已婚男子阿輝（化名）不倫戀林姓女大生，被妻子抓包與林女一同待在辦公室，且阿輝僅著內褲，下體還「搭帳篷」，讓妻子氣到怒控告林女侵害配偶權。橋頭地院審結，判林女要賠15萬元為適當。可上訴。

判決書指出，阿輝妻子主張，自從阿輝認識林姓女大生後，林女經常以進修、討論作業為由進出他們家，2021年10月間她走進阿輝在住家的辦公室，竟目睹阿輝站在林女身旁只穿內褲且下體勃起，她因此罹患精神疾病與失眠症，認為林女的行為已經侵害她的配偶權，要求其賠償50萬元。

挨告的女大生表示自己已深刻反省，希望法官能考量她仍是學生，實在無力負擔高額賠償金。（示意圖／Shutterstock）

對此，林女則稱，她的確從2019年12月起與阿輝交往，但並沒有與阿輝在外同居，她至今都與父母同住，也不否認有與阿輝發生性行為，她已深切反省，希望能考量她是大學生，無力負擔高額賠償金。

橋頭地院審理時，法官詢問阿輝對於妻子主張與林女多次同居是否爭執，阿輝僅回應，「是」，但沒有多做描述，法官認為難以此認定2人多次同居，且有逾越分際之舉止，阿輝妻子也無法提出相關證據，酌情後判林女賠償15萬元為適當。可上訴。