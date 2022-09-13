中秋節是一個月圓人圓、家人共享天倫的節日，不過有一名網友透露，表弟今年如願進到台積電工作，今天中秋家人團聚卻不見蹤影，問舅舅才知道，表弟假日還在輪班，而且覺得壓力太大、想辭職，更透露在報到當天，辦離職的人比辦報到手續的人還多，貼文一出引發其他網友熱烈討論。

原PO在PTT發文指出，表弟今年如願從日月光跳槽到台積電，但這次中秋節卻沒回家，聽舅舅說明後才知道表弟假日還在輪班，表弟除了覺得壓力太大想辭職外，更跟父母透露他報到當天，同時有人在辦離職手續，「當天辦離職的人比辦報到手續的人還多！」

這讓原PO相當驚訝直呼「有可能嗎？」他好奇詢問「一開始不適應，有可能過一陣子就能適應台積電的環境嗎？「表弟該離職嗎？」

其他網友則表示「去台積電沒人罩容易GG，離職率17%」、「新人陣亡率20%不是蓋的」、「同一梯，3年內都算新人，累計離職率應該更高吧」、「9月是剛領完分紅的離職潮」、「適應不了早點離職才是正道，不要妄想台積電會有什麼改變」、「因為一堆人太幻想台積電的生活了 進去才發現是這樣」、「台積電管理風格再不改，離職率只會越來越高，現在的年輕人已經不是用以前的高壓和階級制度可以管理的」。

也有網友認為「他可能離不了了，周圍的人會給他壓力讓他繼續留」、「通常過節回家就會消消氣，因為爸媽會勸退兒子不要離職」、「台積電應該專攻家長，利用親情壓力加情緒勒索，保證離職率下降」、「沒事，房子買下去就不會離職」。

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