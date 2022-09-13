三星顯示器因不敵大陸面板廠削價競爭，在5月底關閉LCD面板廠，根據韓媒報導，三星已在6月將美國LCD專利轉讓給其主要供應商華星光電，上個月更將南韓專利一併轉出，三星累計已將數千項大尺寸面板專利轉讓給華星光電，背後目的是要對抗大陸顯示器龍頭廠商京東方。

根據The Elec報導，三星已將美國的577項專利授權給華星光電，分析華星光電母公司TCL在美國很容易受專利訴訟的影響，主因在於缺少LCD專利，而三星轉讓一事，有助於該公司不再遇到訴訟問題。至於三星則可能保留三星顯示器轉讓專利的權利。

報導指出，華星光電是三星LCD面板的主要供應商，三星也擁有該公司股份，持股比重約12.33%，由於京東方是近年崛起最迅速的LCD大陸製造商，而且力拚擴大在智慧手機OLED的市占率，因此三星想聯合華星光電對抗京東方。

至於三星顯示在完全退出LCD製造後，未來則將專注在幾大領域包括OLED電視、OLED監視器用面板以及筆電等。