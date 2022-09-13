政院核定基本工資調漲方案明年元旦上路，預估232萬勞工受惠。對此，一份最新網路投票結果顯示，對於基本工資月薪從25250元調漲至26400元，漲幅4.56%，有50%網友表示應該要調到更高，引發討論。

根據《TVBS新聞網》進行的網路投票與報導，針對明年1月1日起每月基本工資將從25250元調高至26400元，有50％的網友表示「應該要調到更高」，有10％認為「調得剛好」，5％認為「調幅應少一點」，22％則認為「應該要維持25250元」。同時該份民調也指出，有57％的民眾支持，38％的民眾不支持；六成民眾則表示對收入沒有影響，20％民眾認為會增加。

最後也有52％的民眾認為「政府調漲基本工資可以解決低薪問題」，有47％的民眾則認為「可以減少物價上漲影響基本薪資族生活」，45％認為「可讓受惠勞工收入增加」，36％更認為「可以帶動整體薪資水準上漲」。同時也有77％的民眾認為，政府調漲基本工資恐引發物價上漲，43％民眾認為「帶動整體薪資水準上升的效果有限」，43％民眾則表示「會擔心雇主會減僱勞工，影響邊際勞工就業」。