背後辣個人？慈濟執行長顏博文近日爆料指去年採購BNT疫苗曾遭阻擋，前衛福部長、民進黨台北市長候選人陳時中回應表示「絕無阻擋」。媒體人謝寒冰12日在《大新聞大爆卦》節目中指出，慈濟證嚴上人與總統蔡英文視訊通話後，民間BNT就不再卡關，說明不是國際上的阻力，而是陳時中背後的更高權力者握有決定權，但陳時中戀棧權位又想選台北市長，所以不願說明事實真相，可說是共犯結構。

謝寒冰表示，「他們都說沒有擋喔，結果竟然是(證嚴)上人跟蔡英文視訊之後，就OK、就搞定了，如果沒有擋的話，請問一下，為什麼會發生這種事情？照理來說，她就算跟蔡英文溝通也沒有用啊！因為是國際上有人在擋不是嗎？」

「那跟蔡英文溝通怎麼會有用呢？」謝寒冰指出，「可是偏偏就是跟蔡英文溝通有用啊！所以代表什麼？蔡英文在擋，不就是這個意思嗎？那你們現在很多人還在撇清喔，說都是陳時中、都是誰誰誰，好像一副蔡英文被蒙在鼓裡，最後她英明睿智，出來之後了解實情，立刻宣布同意，然後就同意了。」

謝寒冰強調，「才不是這樣咧！陳時中算哪根蔥啊？他(當時)不過是個衛福部長，有多大？有什麼了不起，蔡英文隨時可以把他換掉啊。如果是陳時中自己一直在那邊故意擋的話，蔡英文早就把他幹掉了。那陳時中為什麼可以擋那麼久？」只有一個理由，就是背後那個人在擋，哪是陳時中在擋？

「那當初陳時中急不急？其實他急耶！」謝寒冰說，「你們如果注意到當時的狀況，陳時中其實一開始並沒有那麼反BNT喔。其實林全當時在談的時候，他是馬上就跟大家宣布，一開始陳時中的態度並沒有反對喔。是後來顯然有人不高興嘛，告訴他說BNT不能進來，進來我們高端怎麼辦？所以他只好態度一百八十度大轉變了。所以你說陳時中現在會叫屈，我覺得某部分可能是事實，因為真正要擋的人其實不是他。」

謝寒冰說，「你如果不滿意這個東西，你可以不要幹嘛，你可以把事實真相告訴我們說，不是我要擋的，你可以講吧？不敢講你就是共犯啊，還有什麼好委屈的？因為你想做官嘛，你好想選台北市長嘛，所以你就當了共犯，當了共犯就活該。」